Une tarification appropriée des émissions publiques est cruciale ; Les i-banquiers doivent suivre les règles dans la lettre et dans l’esprit : le président du SEBI, Ajay Tyagi

L’exercice en cours s’est avéré être une année exceptionnelle pour les marchés des introductions en bourse, car 76 ventes d’actions initiales ont permis de lever plus de 90 000 crore en novembre.

Cherchant à envoyer un message fort, le président de Sebi, Ajay Tyagi, a déclaré mercredi qu’il incombait à la communauté des banquiers d’affaires non seulement de suivre la réglementation à la lettre mais aussi dans l’esprit, soulignant qu’une tarification appropriée est cruciale pour les problèmes publics.

Tout en exhortant les banquiers d’affaires à engager des consultations plus larges quant à un juste équilibre entre les aspirations des émetteurs et les intérêts des investisseurs, il a également déclaré qu’« inutile de dire que Sebi n’hésitera pas à prendre les mesures nécessaires s’il constate qu’un intermédiaire n’adhère pas aux son mandat ».

Ses remarques prennent de l’importance dans le contexte de cas où les prix des actions chutent fortement au moment de la cotation par rapport au prix auquel elles ont été vendues lors des offres publiques initiales (IPO).

En outre, le régulateur modifiera les règles pour les entreprises technologiques de la nouvelle ère, a déclaré Tyagi lors du sommet annuel de l’Association of Investment Bankers of India (AIBI).

Le président de Sebi a également énuméré la responsabilité des banquiers d’affaires qui comprend la protection des intérêts des investisseurs, la conduite des affaires avec équité et intégrité, la garantie de véritables informations aux investisseurs en temps opportun, afin que les investisseurs soient informés des risques inhérents avant de prendre une décision d’investissement.

« Il incombe à la communauté des banquiers d’affaires non seulement de suivre les règlements à la lettre mais aussi dans l’esprit.

« C’est peut-être le moment opportun pour l’AIBI de réfléchir et d’examiner les normes de diligence raisonnable adoptées par les banquiers d’affaires dans diverses activités de gestion des problèmes qu’ils proposent », a déclaré Tyagi.

Le nombre de demandes d’investisseurs de détail dans les introductions en bourse a totalisé 5,43 crore jusqu’à présent cet exercice contre 3,8 crore au cours de l’exercice 21. Le nombre moyen de demandes de vente au détail s’élève à 15,65 lakh pour 2021-2022 (jusqu’en novembre), a déclaré Tyagi.

Il a en outre déclaré que la croissance du marché primaire s’accompagnait de divers défis, notamment sous la forme de modèles commerciaux non traditionnels des émetteurs, d’exigences de divulgation pour les entreprises technologiques de la nouvelle ère et d’appréhensions liées à l’évaluation.

« En règle générale, les entreprises technologiques de la nouvelle ère sont déficitaires au moment de l’inscription et le cadre réglementaire existant le reconnaît. À l’avenir, sur la base de l’expérience acquise et des commentaires des parties prenantes, il y aurait des enseignements et la nécessité de peaufiner les réglementations de manière appropriée », a déclaré Tyagi.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi), qui a publié un document de consultation à cet égard en novembre, se prononcera bientôt sur les questions soulevées dans le document, a-t-il ajouté.

Le régulateur, dans son document de consultation, a proposé de plafonner le produit de l’introduction en bourse destiné à la réalisation d’acquisitions futures non identifiées et de surveiller les fonds réservés à des fins générales d’entreprise.

En outre, le régulateur a suggéré certaines conditions pour l’offre à la vente (OFS) par l’actionnaire important et a recommandé que 50 % du portefeuille d’ancrage soit remis aux investisseurs qui acceptent un verrouillage de 90 jours ou plus.

Notamment, 2021 a vu un certain nombre de startups technologiques être cotées sur les bourses indiennes. Une réponse exceptionnelle à l’introduction en bourse de Zomato et une cotation rentable en juillet ont incité un certain nombre d’entreprises dirigées par Internet à se diriger vers cette voie.

Depuis lors, un certain nombre d’entreprises dirigées par Internet, dont Nyakaa, Paytm et PolicyBazaar, ont également été cotées en bourse. Cependant, Paytm, l’une des introductions en bourse les plus attendues, a connu une cotation terne et continue de se négocier en dessous de son prix d’offre de 2 150 Rs par action.

