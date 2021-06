Une taxe britannique sur les gadgets est nécessaire, selon des acteurs, artistes et auteurs britanniques

Un certain nombre d’acteurs, d’artistes et d’auteurs britanniques de premier plan demandent une taxe sur les gadgets au Royaume-Uni allant de 1 % à 3 % pour « récompenser équitablement les créateurs et les interprètes qui vivent de leur contenu ». Ils ont surnommé la proposition « le Fonds intelligent ».

La taxe s’appliquerait à tout appareil pouvant être utilisé pour télécharger et stocker du « contenu créatif », donc s’appliquerait aux iPhones, iPads et Mac…

L’appel a été fait dans une lettre au Times, avec un certain nombre de signataires bien connus, dont Olivia Colman (ci-dessus), Sir Frank Bowling, Imelda Staunton, Rachel Whiteread, John Nettles, Joanne Harris et Yinka Shonibare. Rapports de la BBC News.

Les industries créatives ont été particulièrement touchées par la pandémie, les théâtres britanniques ayant été contraints de fermer pendant un long verrouillage total et n’ayant toujours été autorisés à ouvrir qu’avec une capacité limitée.

L’Argus rapporte que la proposition est soutenue par la Design and Artists Copyright Society.

Gilane Tawadros, directrice générale de la Design And Artists Copyright Society (DACS), l’un des groupes soutenant le Smart Fund, a déclaré : « En travaillant avec l’industrie technologique et les innovateurs de ce secteur, nous voulons soutenir les créateurs et les artistes interprètes, pour reconstruire et permettre le patrimoine culturel, le tourisme et les industries créatives de premier plan du Royaume-Uni et contribuer à son soft power et à sa réputation internationale.

« Les arts alimentent la salle des machines de la régénération, de la récupération et du renouveau culturels pour tout le pays. »