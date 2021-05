Une technologie de pointe pour aider les premiers intervenants dans leur travail

05/10/2021 à 09:41 CEST

SPORT.es

Le maire de la ville côtière de Stamford a été celui qui a demandé aux services d’urgence locaux de rechercher de nouvelles technologies de sécurité. De cette demande est née Carbyne, une plate-forme de communication d’urgence basée sur le cloud, qui a été installée en août. Permet à un communicateur 911 d’envoyer un message texte à l’appelant. Cela inclut un lien qui, une fois ouvert, lance un chat vidéo.

Carbyne est une entreprise israélienne et l’une des nombreuses entreprises technologiques à travers le monde qui ont aidé les services d’urgence et les autorités sanitaires pendant la pandémie. Fondé en 2016 par Amir Elichai, il a eu l’idée après avoir été volé sur une plage. Cependant, la plate-forme a été utilisée pour augmenter et aider les premiers intervenants et les équipes d’urgence dans leur travail. Avec cette application, vous pouvez demander de l’aide plus efficacement et directement.

Comme l’a déclaré Amir Elichai: “En moyenne, après que les gouvernements ont commencé à utiliser Carbyne, ont vu une réduction de 25% du temps d’expédition des premiers intervenants urgence, une réduction de 15% du nombre total de premiers répondants envoyés et une réduction de 50% des blagues ou des faux appels. ”