Une technologie époustouflante pourrait permettre aux humains de voyager de New York à Los Angeles en 1 seconde

Et si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière ? Nous sommes encore loin, mais la technologie utilisée dans les engins spatiaux pourrait un jour nous permettre de voyager de New York à Los Angeles en une seconde.

La lumière est la chose la plus rapide qui existe. Il se déplace à 186 000 miles par seconde. En tant que tel, il peut voyager de la Terre à la Lune en un peu plus d’une seconde. La création de véhicules qui atteignent la vitesse de la lumière ne se produira pas de si tôt. Il y a tout simplement trop de variables à cerner. Cependant, la technologie que nous utilisons dans les engins spatiaux pourrait nous permettre d’exploiter un petit pourcentage de cette vitesse. Cela pourrait suffire à changer complètement notre façon de voyager.

Exploiter la vitesse de la lumière pour voyager

Source de l’image : YiuCheung/Adobe

Voyager à un pourcentage de quelque chose peut sembler peu. Cependant, même à seulement un pour cent de la vitesse de la lumière, nous serions capables de parcourir près de sept millions de miles par heure. Cela signifie qu’il faudrait un peu plus d’une seconde pour voyager de New York à Los Angeles. C’est environ 10 000 fois plus rapide que de voyager à bord d’un jet commercial.

Bien sûr, exploiter ce pouvoir ne sera pas facile. Alors que les scientifiques travaillent sur des choses comme les moteurs de distorsion, la technologie que nous utilisons déjà dans les engins spatiaux pourrait nous donner une chance d’atteindre des vitesses plus rapides.

En 2010, nous avons commencé à utiliser des choses appelées voiles solaires sur certains engins spatiaux. L’idée derrière les voiles solaires est de capturer la puissance de la lumière du soleil et de l’utiliser de la même manière que les voiles normales utilisent le vent. Il y a beaucoup de mathématiques complexes derrière la technologie, mais si nous pouvions la faire passer à des transports plus commerciaux, nous pourrions faire une percée dans notre façon de voyager.

Les voiles solaires ne sont essentiellement que de fines feuilles de plastique qui se fixent au véhicule. Ils utilisent la lumière du soleil qu’ils captent pour les pousser vers l’avant, et certains scientifiques pensent qu’ils pourraient un jour propulser des engins spatiaux à 10 % de la vitesse de la lumière.

Le problème de voyager aussi vite que la lumière

Une image de Vénus a été capturée par la sonde solaire Parker. Source de l’image : NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg et Brendan Gallagher

Nous avons déjà la technologie, alors pourquoi ne l’utilisons-nous pas ? Eh bien, ce n’est pas si simple. L’énergie est un facteur important pour se déplacer rapidement. Tout objet en mouvement a de l’énergie en raison de ce mouvement. C’est ce qu’on appelle l’énergie cinétique, et pour aller plus vite, vous aurez besoin de beaucoup d’énergie cinétique. Le problème, cependant, est qu’il faut beaucoup d’énergie cinétique pour augmenter la vitesse d’un objet.

Faire quelque chose aller deux fois plus vite nécessite quatre fois plus d’énergie. Augmenter la vitesse de quelque chose par trois nécessite neuf fois plus d’énergie, et ainsi de suite. Selon The Conversation, il faudrait environ 200 000 milliards de joules pour qu’un adolescent pesant 110 livres voyage à 1% de la vitesse de la lumière. C’est à peu près la même quantité d’énergie que 2 millions de personnes vivant aux États-Unis utilisent chaque jour. Si nous voulons voyager à ces vitesses folles, nous devrons trouver de nouvelles façons de créer de l’énergie cinétique. Brûler du carburant pour fusée, comme celui utilisé pour envoyer des navettes dans l’espace, ne va tout simplement pas suffire.

Jusqu’à présent, nous n’avons même pas réussi à atteindre un pour cent de la vitesse de la lumière. En fait, la sonde solaire Parker de la NASA est la plus proche que nous ayons parcourue. En 2018, la NASA a lancé la sonde depuis la Terre. Après le lancement, il a effleuré la surface du Soleil et a utilisé sa gravité pour atteindre 330 000 mph. C’est encore seulement 0,5 pour cent de la vitesse de la lumière.