Une technologie qui aide les parents à prendre soin de leur bébé

Être parent est l’une des choses les plus merveilleuses de la vie, mais cela peut aussi être inquiétant et ouvre de nouvelles inconnues pour un couple. C’est pourquoi les entreprises développent de plus en plus de nouvelles technologies qui peuvent aider les parents à mieux prendre soin de leurs enfants. Parmi cette nouvelle technologie, outre les berceaux, les couches et les jouets avec lesquels les enfants peuvent accélérer leur esprit, il y a les chats en direct.

Ces chats se retrouvent dans certaines applications qui sont utilisées pour que les parents puissent consulter des professionnels, des pédiatres, par exemple, qu’arrive-t-il à vos bébés à un moment donné. C’est sans aucun doute une nouvelle façon d’être père, puisque cette technologie permet des consultations plus rapides et plus faciles que de se rendre chez l’expert en personne comme cela devrait se faire auparavant.

Ces applications avec un personnel expert ne remplacent pas les médecins généralistes en face à face, mais elles peuvent guider les nouveaux parents sur différentes questions dans cette nouvelle étape importante de la vie. Le secteur est en plein essor. Le marché mondial des moniteurs pour bébé à lui seul, le plus grand segment de la technologie pour bébé, a été estimé à 989 millions de dollars en 2020, et devrait atteindre 1,8 milliard de dollars d’ici 2028, selon le même rapport.