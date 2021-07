Une technologie transforme les pensées en mots écrits

18/07/2021 à 10h00 CEST

Des chercheurs de l’Oregon Health & Science University ont développé un implant neuronal capable de lire les pensées d’une personne et de les convertir en mots écrits.

Il est spécialement conçu pour les personnes qui, pour une raison quelconque, ont perdu la capacité de communiquer : essayez simplement de parler à haute voix pour que le mécanisme fonctionne.

Le système capture l’intention de la personne, décode ses pensées en mots spécifiques et les reflète sur un écran qu’une autre personne peut lire.

La technologie n’est toujours pas parfaite, car l’algorithme qui réalise cet exploit réussit dans environ 50 % du temps.

Cependant, le niveau de communication augmente lorsque la personne pense à des phrases que nous répétons fréquemment et qui ont déjà été écrites sur un écran.

De plus, le système a une fonction similaire à celle de la correction automatique qui augmente la précision des mots individuels et des phrases complètes.

La technologie a été testée chez un patient humain paralysé depuis 20 ans et représente une innovation : c’est la première fois que le langage est déchiffré à partir des signaux électriques qui sont générés dans l’aire de la parole du cerveau.

Le système traduit des signaux destinés à contrôler les muscles du système vocal pour prononcer des mots, plutôt que des signaux pour déplacer le bras ou la main pour permettre l’écriture d’une phrase, ont indiqué les chercheurs dans un communiqué. Cette approche tire parti des aspects naturels et fluides de la parole et promet une communication plus rapide et plus organique, disent-ils.

L’histoire humainLe récit de cette expérience est relaté par le New York Times : il raconte qu’il y a trois ans, ce patient, aujourd’hui âgé de 38 ans, a accepté de travailler avec des chercheurs en neurosciences.

Sa vie avait changé en 2003 à la suite d’un accident de voiture nécessitant une intervention chirurgicale. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il a subi un accident vasculaire cérébral et a été laissé dans le coma et incapable de parler.

Pendant des années, il a utilisé d’autres technologies pour communiquer avec d’énormes difficultés, jusqu’à ce que les scientifiques implantent une plaque rectangulaire de 128 électrodes, conçue pour détecter les signaux des processus sensoriels et moteurs liés à la parole et à la bouche, les lèvres, la mâchoire, la langue et le larynx.

À travers 50 séances développées sur plus d’un an et demi, tout ce que le patient voulait dire était transféré à un ordinateur via un câble relié à sa tête.

Le système traduit l’activité cérébrale qui aurait normalement contrôlé votre appareil vocal directement en mots et en phrases. Vous pouvez communiquer à un rythme de 15 à 18 mots par minute, bien que les chercheurs pensent que la technologie peut être adaptée au rythme d’une conversation typique, qui est de 150 mots par minute.

Les chercheurs soulignent également que le système s’améliore avec l’expérience : au début, il confond les mots et exprime certaines pensées de manière erronée, mais avec le temps, il améliore la traduction des mots car le cerveau du patient s’habitue à s’exprimer de cette manière.

Ne lit pas dans les penséesLes chercheurs précisent que les électrodes ne lisent pas l’esprit du patient, mais détectent plutôt les signaux cérébraux correspondant à chaque mot qu’il essaie de dire.

Le système ne capture pas les pensées aléatoires, mais les pensées associées à chaque mot.

Les chercheurs soulignent que cette technologie vise à aider les personnes qui n’ont pas la capacité de parler et qui préservent les voies neuronales liées au langage oral.

Cette technologie serait donc d’une grande aide pour les personnes atteintes de lésions cérébrales ou d’affections telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la paralysie cérébrale, qui ont un contrôle musculaire insuffisant pour parler, note le NYT.

Dans un article publié dans The New England Journal of Medicine, les architectes de ce développement technologique écrivent : « La technologie pour restaurer la capacité de communiquer chez les personnes paralysées qui ne peuvent pas parler a le potentiel d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie. Une approche qui décode les mots et les phrases directement à partir de l’activité corticale cérébrale de ces patients peut représenter une avancée par rapport aux méthodes existantes de communication assistée. »

RéférenceNeuroprothèse pour le décodage de la parole chez une personne paralysée avec anarthrie. David A. Moses et al. N Engl J Med 2021 ; 385 : 217-227, 15 juillet 2021. DOI : 10.1056 / NEJMoa2027540

Photo du haut : Gerd Altmann sur pixabay.