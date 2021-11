Une technologie utilisée dans les cartes graphiques pourrait être la solution aux temps de recharge des voitures électriques | La technologie

L’énergie transmise par les câbles de charge est en contradiction avec la chaleur qu’ils peuvent supporter, c’est pourquoi les chargeurs ont une limitation qui, avec un bon dissipateur thermique, pourrait être résolue. Les ingénieurs pensent avoir réussi.

Le grand objectif du commerce électrique est de raccourcir les temps de recharge des voitures. C’est le grand handicap qu’ils ont (à part les prix), et jusqu’à ce qu’ils le résolvent, les VE ont très du mal à devenir l’option majoritaire.

Heureusement pour l’industrie, des milliers d’ingénieurs, de scientifiques, d’universités et d’entreprises s’efforcent de créer des batteries plus efficaces, plus grandes et plus durables. Mais tout cela doit aller de pair avec des charges plus rapides.

Et dans ce sens il existe une nouvelle avancée qui tire parti d’une technologie de refroidissement alternative pour éliminer la chaleur du câble de charge, vous permettant de gérer le type de courant nécessaire pour recharger une voiture électrique en moins de cinq minutes.

La vitesse de charge d’un véhicule électrique dépend, entre autres, du courant que peut supporter le câble de charge, et un courant plus élevé transporte une plus grande quantité de chaleur.

Les solutions actuelles reposent sur des systèmes de refroidissement liquide pour empêcher la surchauffe des brins de câble, mais ces systèmes ne peuvent pas être étendus pour s’adapter à des courants plus élevés pour une charge rapide sans que le câble ne devienne encombrant et encombrant.

Les scientifiques de l’Université Purdue ont exploré un système de réfrigération alternatif pour de telles applications, basé sur ce qu’on appelle les chambres à vapeur (ce que l’on voit sur certaines cartes graphiques haut de gamme).

Dans le, un liquide spécial est passé à travers une source de chaleur et porté à ébullition, générant des bulles de vapeur qui passent devant la source de chaleur et se condensent sous forme liquide qui est continuellement recirculée à travers le système fermé.

Vous envisagez d’acheter une voiture électrique pour effectuer de longs trajets ? Il y a des choses importantes que vous devez savoir, car elles vont bien au-delà de l’autonomie.

Selon l’équipe, qui travaille sur cette technologie de refroidissement liquide-vapeur depuis 37 ans, les systèmes qui captent la chaleur à la fois sous forme liquide et sous forme de vapeur sont capables d’éliminer plus de 10 fois la chaleur que les systèmes de refroidissement liquide actuels dissipent.

Cela signifie que la technologie pourrait être intégrée dans un câble de charge de véhicule électrique avec un courant beaucoup plus élevé sans qu’il soit nécessaire d’étendre sa taille. Si cette recherche s’avère fiable, nous serions confrontés à un grand pas vers la fin des délais d’attente extrêmement longs.