Une tempête hivernale rapide recouvre Washington de neige, fermant le gouvernement et les écoles

Une tempête hivernale surprise avec de fortes chutes de neige abondantes et rapides a soufflé lundi sur la région de Washington, DC, fermant les bureaux du gouvernement et les écoles.

Jusqu’à 10 pouces de neige étaient prévus pour le district de Columbia, le nord de la Virginie et le centre du Maryland tout au long de l’après-midi, après des températures de week-end dans les 50 et les 60.

La neige tombe au moins du New Jersey au sud de la Virginie, avec de la neige fondue et de la pluie dans d’autres parties du sud-est. La neige et les vents, avec des rafales pouvant atteindre 35 mph, dans la capitale nationale devraient cesser vers midi. Cependant, le National Weather Service a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région jusqu’à 16 heures, selon l’Associated Press.

Un reportage de la télévision locale dans la région métropolitaine DC-Maryland-Virginie indique que la route est glissante et que de nombreux accidents se sont produits.

