« Une tempête parfaite a conduit à une finale très insatisfaisante »

John Watson a déclaré que Michael Masi était soumis à « une forte pression » lors de la finale de la saison, deux chefs d’équipe souhaitant que le drame de fin de course se déroule comme ils le souhaitent, a déclaré John Watson.

Bien que le directeur de course de la FIA, Masi, ait averti Max Verstappen et Lewis Hamilton de ne pas provoquer de controverse lors de la finale de la saison, c’est finalement lui qui l’a fait.

À l’approche des huit derniers tours de la course décisive pour le titre à Yas Marina et avec Lewis Hamilton en tête de plus de 10 secondes, Nicholas Latifi a écrasé sa Williams, faisant sortir la voiture de sécurité.

Masi a d’abord déclaré qu’aucune des voitures doublées entre Hamilton et Verstappen ne serait autorisée à se dérouler, une décision avec laquelle Red Bull n’était pas d’accord.

Il a ensuite changé d’avis, affirmant que les cinq voitures entre les deux rivaux au titre pouvaient se défaire, mais seulement ces cinq-là. C’était une décision avec laquelle Mercedes n’était pas d’accord.

La course a repris avec un tour à faire, Verstappen s’imposant pour remporter la victoire et le titre mondial.

Depuis lors, il y a eu des gros titres sur la prise de décision de Masi que sur le premier titre mondial de Verstappen.

« Tout d’abord, c’était une manière très insatisfaisante de terminer la finale d’une saison merveilleuse », a déclaré le Belfast Telegraph à l’ancien pilote de F1 Watson, à Radio Ulster.

« Malheureusement, j’ai appelé ça la tempête imparfaite car il restait cinq tours, il y avait eu un incident, une voiture de sécurité en cours de déploiement et il y a une procédure pour une voiture de sécurité une fois qu’elle a été déployée puis quand elle va être retour dans la voie des stands.

« Le problème était que le directeur de course ne voulait pas terminer ce grand prix, avec le titre de champion du monde à gagner sous Safety Car.

« Cela l’aurait remis directement à Lewis Hamilton. Il a essayé de faire la bonne chose ou la bonne chose et d’avoir, en effet, une fusillade dans le dernier tour.

Un tour a-t-il déjà contenu autant d’émotions ? 🍿#AbuDhabiGP 🇦🇪 @redbullracing pic.twitter.com/SY4oWS5qML – Formule 1 (@F1) 13 décembre 2021

« Il a également, rappelez-vous, subi une grande pression en raison des circonstances auxquelles il a dû faire face, mais pas des moindres parce qu’il a les deux chefs d’équipe respectifs qui essaient de lui parler en même temps.

« S’il aurait pris la même décision qu’il a prise, disons à la mi-saison, je ne sais pas. Nous avons eu une course à Bakou plus tôt dans l’année où nous avons eu une fusillade sur un tour et si vous vous souvenez, Lewis Hamilton s’est enfermé et a quitté le circuit.

« Il existe un précédent pour arrêter la course puis la redémarrer avec un tour à faire. Dans ce cas, et je ne connais pas sa raison, il a choisi de procéder ainsi. »

Watson dit que Masi et la Formule 1 auraient été mieux servis en lançant un drapeau rouge.

« Une option qu’il (Masi) aurait pu faire était de signaler la course puis de faire redémarrer tout le monde », a-t-il déclaré. « Ils auraient tous pu changer de pneus, mettre des pneus neufs.

« Verstappen et Red Bull ont été très rapides pour faire venir Verstappen et l’équiper d’un jeu de pneus plus tendres disponibles de sorte que lorsque la course a commencé, Hamilton était toujours sur les pneus avec lesquels il avait été pendant la majeure partie de la course. , Verstappen était sur des pneus neufs.

« En effet, cela a donné presque une victoire à Verstappen, en supposant qu’il pourrait trouver un moyen de dépasser Hamilton, ce qu’il a fait très facilement en entrant dans le virage cinq. »

Mais que l’on soit d’accord avec la manière dont la course au titre a été réglée, 75 ans pense que ce n’est que le début pour Verstappen.

« Il est certain que Max Verstappen sera là pour un temps considérable », a-t-il déclaré.

« On ne sait pas combien de temps Lewis Hamilton sera là, mais il a eu une très longue et fructueuse carrière et il pourrait décider après 22 ou 23 fois de continuer et de faire autre chose.

« Verstappen sera l’avenir et il sera sans aucun doute le multiple champion du monde. »