Une tempête parfaite voit les chances de Newcastle de conclure un accord avec Tottenham exploser

Les pièces se mettent bien en place pour Tottenham après que Newcastle soit devenu un véritable candidat à la signature de Steven Bergwijn, selon un rapport.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé que Tottenham était prêt à déplacer l’ailier néerlandais ce mois-ci. Romano a récemment tweeté que les Spurs avaient « décidé de vendre Steven Bergwijn », avant d’ajouter que « divers » clubs montraient de l’intérêt. Dans un tweet de suivi, Romano a ajouté que le supremo des Spurs, Daniel Levy, soutiendrait la décision d’Antonio Conte de supprimer Bergwijn.

Le seul prétendant explicitement nommé par le journaliste italien était l’Ajax, qui aurait déjà soumis une offre. Le journaliste néerlandais Mike Verweij a ensuite fourni de nouvelles informations sur la situation, affirmant que leur offre s’élevait à 18 millions d’euros.

Cependant, la partie néerlandaise devra peut-être d’abord vendre des joueurs avant de pouvoir acheter le joueur de 24 ans si les Spurs veulent récupérer les 26,7 millions de livres sterling qu’ils ont payés il y a à peine 18 mois.

Cela pourrait laisser la porte entrouverte à d’autres prétendants, et 90 minutes d’état de Newcastle sont maintenant dans le mix.

Les Magpies riches en argent recherchent des améliorations dans tous les domaines de leur équipe cet hiver. Callum Wilson étant désormais absent pendant environ deux mois en raison d’une blessure au mollet, Sky Sports a noté que Newcastle était désormais « désespéré » de renforcer sa ligne avant.

Les pièces se mettent en place pour la sortie de Bergwijn

90min, l’état de Newcastle a décidé de sanctionner deux mouvements pour renforcer sa puissance de feu. Cela, combiné à leurs ressources presque illimitées et à la volonté des Spurs de vendre Bergwijn, a créé une tempête parfaite.

De plus, le joueur lui-même est déclaré « considérant ses options ». Il a rarement figuré sous le nouveau patron Antonio Conte et l’écriture est déjà sur le mur.

Les représentants de Bergwijn seraient en train d’explorer des accords de prêt potentiels. Une vente permanente n’est cependant pas exclue, Romano notant que l’approche de l’Ajax était pour une vente pure et simple.

S’il s’agissait de finances, Newcastle serait plus que capable de faire exploser l’offre de l’Ajax. Ils n’hésiteraient probablement pas non plus si les Spurs exigeaient qu’un prétendant paie l’intégralité du salaire de Bergwijn ainsi que des frais de prêt s’il partait temporairement.

La grande majorité des grévistes Sky Sports a déclaré que Newcastle regardait cette fenêtre comme étant basé sur la Premier League. Bergwijn correspond à ces critères et ne prendrait pas le temps de s’adapter – quelque chose que Newcastle ne peut pas se permettre de leurs nouvelles recrues avec la menace de relégation trop réelle.

Tottenham s’approche de la première signature de Conte

Pendant ce temps, Tottenham aurait de plus en plus d’espoir d’obtenir le transfert d’Adama Traoré – et il semble qu’Antonio Conte ait persuadé la star de jouer un rôle alternatif.

Tottenham reste dans la course pour accrocher le joueur de 25 ans après avoir échoué avec leurs approches au cours de l’été. L’Athletic a révélé jeudi Le plan de Conte d’utiliser Traoré dans un nouveau poste s’il était acquis.

Emerson Royal et Matt Doherty ayant du mal à s’adapter, Conte a apparemment convaincu Traoré d’accepter le rôle. Maintenant, leur poursuite du joueur semble avoir reçu un autre coup de pouce.

C’est après que le journaliste du Daily Telegraph, Matt Law, a déclaré que les Spurs signant l’Espagnol étaient désormais « probables ».

En outre, . affirme qu’il existe une « croyance croissante » qu’un accord pour Traoré sera désormais conclu. Son prix demandé apparent de 18 millions de livres sterling est bien dans les attributions de Tottenham.

Ces frais pourraient bien inclure un certain nombre d’incitations qui pourraient les rapprocher de la barre des 25 millions de livres sterling. Mais tout compte fait, il est loin des 50 millions de livres sterling que les loups cherchaient à l’été 2020.

Les Spurs pourraient même envisager d’utiliser Doherty dans le cadre de l’accord. Son ancien club serait désireux de re-signer le défenseur irlandais. A ce titre, il pourrait encore être utilisé pour cofinancer le transfert Traoré.

