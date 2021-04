Une tendance émergente pourrait signifier des prix sauvages pour Cardano

Après sa poussée à la hausse turbocompressée de fin janvier à début mars, pourrait Cardano (CCC:ADA-USD) être prêt à faire un autre grand saut? C’est possible. La crypto-monnaie est restée stable au cours des dernières semaines. Mais une tendance récente pourrait donner à cet altcoin une autre chance à court terme.

Source: Imagerie d’immersion via Shutterstock

Comme je l’ai écrit précédemment à propos de l’ADA-USD, son véritable moment de «gain» pourrait se faire dans des années. Autrement dit, ne vous attendez pas à ce que cela devienne immédiatement le prochain Bitcoin (CCC:BTC-USD) ou Ethereum (CCC:ETH-USD). Pourtant, l’exposition de cette crypto à la tendance très discutée du NFT (jeton non fongible) pourrait signifier qu’une augmentation à deux ou même trois chiffres est imminente.

D’un autre côté, si cette tendance commence à mettre des points dans le prix de l’ADA-USD, ne la considérez pas comme une situation «d’achat à n’importe quel prix». Toute sorte de coup de pouce lié à la NFT pourrait être temporaire. Si ce facteur commence à faire grimper considérablement le prix de cet altcoin, soyez prudent. L’affaire taureau à long terme demeure. Mais, dans l’intervalle, les prix pourraient devenir volatils.

Comment la tendance NFT pourrait donner à Cardano un coup de pouce massif

Les NFT, ou jetons non fongibles, se sont répandus comme une traînée de poudre ces derniers mois. En un mot, les NFT sont des fichiers numériques stockés dans une chaîne de blocs (pensez JPEG, GIF, même des fichiers audio / vidéo) qui peuvent être achetés et vendus en tant qu’actifs. En d’autres termes, l’équivalent numérique des objets de collection et des beaux-arts. Semblable à la façon dont BTC et ETH sont devenus l’équivalent numérique de l’argent et de l’or.

Comment cela se rapporte-t-il à Cardano? Alors que Brenden Rearick d’InvestorPlace l’a décomposé le 26 mars, cette crypto pourrait bientôt être exposée à la tendance NFT. Certes, son «exposition» est, à ce jour, plus une possibilité qu’une certitude. Comment? Le fondateur de cette crypto s’efforce de convaincre les plates-formes NFT de passer de l’utilisation d’Ethereum pour les transactions à l’utilisation de cette crypto-monnaie.

Si le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, peut y parvenir, il est prudent de dire que cela changerait la donne. Une telle évolution augmenterait encore la demande en tant que moyen d’échange, ce qui pourrait à son tour augmenter son prix. Le résultat? Le potentiel de mouvements démesurés.

Pourtant, ne croyez pas que l’ADA-USD est simplement un pari binaire sur les NFT. Ce facteur pourrait aider à renforcer le cas taureau. Mais, ses avantages de longue date (à savoir, son utilité), continuent à en constituer le noyau.

Les forces existantes restent l’épine dorsale de l’affaire Bull

Certains peuvent maintenant être intéressés par Cardano uniquement sur son exposition possible à la tendance NFT. Mais, ses atouts existants restent l’épine dorsale de l’argumentaire. Quelles sont ses forces existantes? Pour commencer, comme l’a écrit l’analyste du marché InvestorPlace Thomas Yeung le 23 mars, ses avantages technologiques peuvent donner aux réseaux de crypto-monnaie établis une course pour leur argent en ce qui concerne le traitement des transactions. De plus, comme je l’ai discuté dans mon article précédent sur cette crypto, elle pourrait trouver une demande dans des domaines tels que les services financiers dans les pays en développement.

Au fil du temps, ces aspects positifs pourraient stimuler la demande en tant que moyen d’échange. À son tour, cela pourrait signifier une augmentation progressive des prix ADA-USD. Bref, la boîte à taureaux dépend de sa fonction.

Encore une crypto-monnaie relativement petite, les investisseurs institutionnels peuvent prendre leur temps avant d’y investir de grandes quantités de capital. Mais cela ne l’empêchera pas nécessairement d’augmenter par deux, voire trois chiffres, dans un laps de temps moyen.

Cependant, bien que le catalyseur NFT puisse aider à augmenter davantage les gains futurs, il peut également en faire un actif cryptographique plus risqué. Jusqu’à présent, ce développement n’a pas fait grand-chose pour susciter l’enthousiasme pour ADA-USD. Au cours du dernier mois, il a fait du surplace autour de 1,20 $. Mais, si son possible catalyseur NFT se concrétise, nous pourrions voir des fluctuations de prix sauvages. Si vous arrivez tôt, cela peut être une bonne nouvelle. Mais, si vous essayez de le chasser car il devient parabolique, faites attention!

Bottom Line: Soyez prudent, car NFT Mania peut entraîner une forte volatilité

La possibilité que Cardano soit utilisé comme moyen d’échange pour des jetons non fongibles est certainement un facteur haussier. Pourtant, si la «manie de la NFT» commence à avoir un impact sur les prix, il pourrait être difficile d’entrer dans une position à long terme à un point d’entrée raisonnable.

Pourquoi? Un coup de pouce NFT pourrait être important. Mais cela pourrait aussi être de courte durée. Il est encore tôt pour dire si cette tendance a des jambes. Ou, si cela va ressembler à une folie totale avec le recul. En conséquence, nous pourrions voir une flambée de l’ADA-USD trop rapidement, avant de s’effondrer car la «tendance chaude» susmentionnée s’estompe beaucoup plus tôt que prévu.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs crypto intéressés par Cardano? Considérez cela comme un achat maintenant, car le battage médiatique de la NFT n’a pas encore provoqué de déchirure des prix. Mais, si cela commence à bouger l’aiguille, soyez prudent. Comme cette histoire peut prendre de nombreuses années pour se dérouler, il n’est pas nécessaire de s’y précipiter au mauvais prix.

À la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.