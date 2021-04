Une tendance «inévitable» qui prend de la vapeur

Le pouvoir d’investir dans les «inévitables»… une tendance majeure inévitable qui émerge aujourd’hui… des moyens d’investir

Lorsqu’il s’agit de créer de la richesse en actions, peu de concepts vous aideront plus que ce que nous appelons «inévitables» chez InvestorPlace.

En fait, nous pensons que connaître les «inévitables» – et les mettre à votre service – est un élément essentiel pour être un gagnant dans le jeu de l’argent. C’est un concept le plus important du «Top 10» pour les investisseurs en actions.

«Inevitables» est un concept popularisé par l’investisseur légendaire, Warren Buffett. C’est son terme pour les entreprises avec d’énormes avantages concurrentiels qui dominent leurs industries.

Extrait de la lettre aux investisseurs Berkshire Hathaway de Buffett en 1996:

Des entreprises telles que Coca-Cola et Gillette pourraient bien être étiquetées «Les inévitables». Les prévisionnistes peuvent différer un peu dans leurs prévisions sur la quantité exacte de boissons gazeuses ou de matériel de rasage que ces entreprises feront dans dix ou vingt ans… En fin de compte, cependant, aucun observateur sensé – pas même les concurrents les plus vigoureux de ces entreprises ils évaluent la question honnêtement – se demandent que Coke et Gillette domineront leurs domaines dans le monde entier pour une durée de vie d’investissement.

En termes simples, les «inévitables» sont les leaders du marché de secteurs spécifiques qui seront en demande pendant des décennies.

Ils ont des positions si bien établies et bien défendues que leur domination et leur succès continus dans ce secteur de marché en demande sont pratiquement inévitables.

Alors, quelle est la leçon pour les investisseurs comme vous et moi?

Les «inévitables» sont des investissements à long terme incroyablement puissants qui nous permettent de réaliser d’énormes rendements tout en dormant bien la nuit.

Mais il y a une torsion …

Les inévitables ne doivent pas nécessairement être des actions spécifiques.

Le concept est applicable à certaines technologies, tendances ou changements culturels qui ont un tel impact qu’une croissance massive est «inévitable»… pratiquement garantie.

Aujourd’hui, nous pensons qu’une telle tendance inévitable s’est concrétisée, est en train de prendre de l’ampleur et devrait offrir un énorme profit aux investisseurs.

Nous parlons du boom du cuivre et des métaux des terres rares.

Nous avons décrit cette tendance dans divers numéros de Digest au cours des derniers mois, mais elle continue de prendre de l’ampleur – et le rythme s’accélère.

Aujourd’hui, assurons-nous que vous êtes au courant de ce qui se passe et pourquoi, car de grands gains se sont accumulés et encore plus sont à venir.

*** Trois dynamiques se mettent en place pour canaliser d’énormes vagues de capitaux à travers l’économie américaine

Premièrement, les projets d’infrastructure du président Biden… deux, la popularité en boule de neige de l’énergie verte / des véhicules électriques… et troisièmement, le refroidissement des relations avec la Chine, qui pousse à développer des secteurs spécifiques de l’économie américaine.

En ce qui concerne les infrastructures, oui, il y aura des querelles partisanes sur la taille du projet de loi de Biden, mais en fin de compte, nos politiciens approuveront les dépenses de milliards. C’est inévitable.

L’énergie verte et les véhicules électriques ont toujours leurs problèmes (comme nous l’avons décrit dans le Digest la semaine dernière). Mais nous avons dépassé un point d’inflexion dans notre société – «vert / EV» est l’avenir. Son adoption croissante est inévitable.

Enfin, l’économie américaine dépend dangereusement de la Chine dans un certain nombre de domaines, mais peut-être pas plus que les métaux des terres rares, qui sont essentiels dans de nombreux secteurs de la fabrication et de la défense. Alors que les tensions croissent entre ces superpuissances, cela oblige les États-Unis à trouver de nouvelles solutions de métaux des terres rares. C’est inévitable.

En liant désormais les implications d’investissement, au cœur de chacune de ces tendances inévitables, on trouve des mineurs de cuivre et de métaux des terres rares.

Creusons plus profondément, à commencer par le cuivre, qui est au cœur des plans d’infrastructure de Biden et de toute construction à grande échelle d’énergie verte / de véhicule électrique.

Pour tous les nouveaux lecteurs Digest, le cuivre est le métal incontournable en matière de câblage électrique. C’est aussi un élément majeur de la plomberie. Franchement, si vous construisez quelque chose, le cuivre joue probablement un rôle.

En fait, environ 43% de tout le cuivre extrait est utilisé dans la construction de bâtiments. Un autre 20% environ va au matériel de transport – et ce chiffre ne fera qu’augmenter à mesure que notre monde se tournera de plus en plus vers les véhicules électriques. C’est parce que les véhicules électriques nécessitent une énorme quantité de cuivre.

Pour illustrer, la Copper Development Association rapporte que les voitures conventionnelles contiennent de 18 à 49 livres de cuivre. Pendant ce temps, un hybride électrique rechargeable consomme environ 132 livres. Et si nous regardons un véhicule électrique à batterie pure, la quantité de cuivre utilisée grimpe à 183 livres.

Il ne faut pas un génie pour relier les points entre cette demande et une flambée du prix du cuivre.

*** La semaine dernière, nous avons appris que Goldman Sachs appelle désormais le cuivre la «nouvelle huile»

Goldman a relevé son objectif de prix à 11 000 $ la tonne métrique au cours des 12 prochains mois (il est d’environ 9 400 $ au moment où j’écris mercredi matin). Ce serait une croissance de 17% – mais ce n’est que le début.

De CNBC:

Goldman a déclaré que la demande de cuivre issue de la transition énergétique augmentera de près de 600% d’ici 2030 pour atteindre 5,4 tonnes métriques dans le scénario de base de l’entreprise. Dans le cas de «l’hyper adoption» des technologies vertes, la firme estime que la demande pourrait grimper de 900% à 8,7 tonnes métriques… Goldman pense que cela laisse le marché vulnérable à d’importants déficits ouverts à partir du milieu de la décennie, aboutissant à un déficit d’approvisionnement à long terme de 8,2 tonnes métriques d’ici 2030. C’est le double de l’écart qui a déclenché le marché haussier du cuivre dans le début des années 2000, a déclaré la firme. «Le cuivre fait tellement partie intégrante de la transition verte – un effort mondial soutenu par le soutien du gouvernement – que les besoins d’approvisionnement nécessitent une flambée des prix du cuivre», a déclaré la société. Goldman pense que le métal atteindra 15 000 $ / t d’ici le milieu de la décennie.

Que ce chiffre final soit de 15 000 $ / t, 14 000 $ / t ou 16 000 $ / t, les plats à emporter sont les mêmes – le prix du cuivre est en train d’augmenter…

C’est inévitable.

*** Nous allons voir une demande croissante similaire pour les métaux des terres rares

Pour les lecteurs moins familiers, les métaux (ou éléments) des terres rares sont un groupe de 17 métaux qui se forment sous la surface de la terre. Ils peuvent être difficiles à trouver et à extraire.

Ces métaux contiennent des propriétés magnétiques, résistantes à la chaleur et phosphorescentes uniques qui les rendent essentiels pour les produits technologiques tels que les téléphones intelligents, les appareils photo numériques, les ordinateurs, les lumières LED et les téléviseurs à écran plat, entre autres.

Ils sont également essentiels dans notre industrie de la défense. Pour en savoir plus à ce sujet, y compris la dépendance des États-Unis à l’égard de la Chine pour les métaux des terres rares, tournons-nous vers notre spécialiste en macro, Eric Fry, rédacteur en chef de Fry’s Investment Report et The Speculator. Eric suit ce boom des matières premières et des métaux depuis des mois maintenant:

… Les éléments des terres rares sont également absolument essentiels pour l’armée américaine. Ce sont des composants clés des systèmes de guidage de missiles, des lasers, des affichages électroniques, des radars et des satellites. C’est pourquoi nous considérons les éléments de terres rares comme des ressources hautement stratégiques. Pourtant… les États-Unis doivent acheter 90% de leurs terres rares à la Chine! En d’autres termes, la Chine pourrait facilement paralyser une grande partie de l’armée américaine… simplement en refusant de nous expédier des terres rares. Aussi fou que soit la situation actuelle, le fait que nous soyons arrivés ici est encore plus fou. Les États-Unis laissent cela arriver! Selon le US Geological Survey, la Chine a produit 38% des éléments de terres rares du monde en 1993… et 33% de l’approvisionnement provenait des États-Unis. Des pourcentages plus faibles provenaient d’Australie, de Malaisie, du Canada et d’Inde. Cependant, en 2008, la Chine représentait plus de 90% de la production mondiale d’éléments de terres rares. Et en 2011, la Chine représentait 97% de la production mondiale. Regardez simplement ce tableau:

En termes simples, cette dépendance à l’égard de la Chine est un trou béant dans notre sécurité nationale.

Nos politiciens le savent et se démènent pour le consolider… avec des milliards de dollars.

Sur cette note, voici CNBC de samedi dernier:

L’administration Biden et le ministère de l’Énergie ont ciblé les terres rares parmi les priorités de la chaîne d’approvisionnement nationale en définissant une politique climatique et technologique ambitieuse … Des efforts nationaux pour extraire des terres rares sont en cours dans des États tels que le Wyoming, le Texas et la Californie, mais le passé récent fournit des récits édifiants, tels que Molycorp, qui a rouvert la mine de longue date de Mountain Pass en Californie au début des années 2000, avant de faire faillite en 2015. . MP Materials a acheté la mine et a redémarré la production en 2017. La société basée à Las Vegas cherche à restaurer la chaîne d’approvisionnement nationale des terres rares, de la mine à l’aimant, et couvre ses paris sur le néodyme-praséodyme, avec l’espoir de devenir le plus bas. coût producteur.

Au-delà, selon Defence News, le Pentagone a…

… Un projet de loi visant à mettre fin à la dépendance de la Chine pour les minéraux de terres rares »en affectant environ« 1,75 milliard de dollars aux éléments de terres rares dans les munitions et les missiles et 350 millions de dollars à la microélectronique ».

Et n’oublions pas le printemps dernier, lorsque le sénateur américain Ted Cruz du Texas a présenté le Onshoring Rare Earths Act de 2020, déclarant…

Notre capacité en tant que nation à fabriquer des technologies de défense et à soutenir notre armée dépend dangereusement de notre capacité à accéder aux éléments des terres rares et aux minéraux critiques extraits, raffinés et fabriqués presque exclusivement en Chine. Tout comme le Parti communiste chinois a menacé de couper les États-Unis des médicaments vitaux fabriqués en Chine, le Parti communiste chinois pourrait également nous couper l’accès à ces matériaux, menaçant considérablement la sécurité nationale des États-Unis. La loi ORE permettra à la Chine de ne jamais avoir cette opportunité en établissant une chaîne d’approvisionnement en éléments de terres rares et en minéraux essentiels aux États-Unis.

En bout de ligne – la demande d’une solution à la dépendance des États-Unis à l’égard de la Chine pour les métaux des terres rares augmente et stimulera la croissance de certaines sociétés minières et les prix des matières premières.

C’est inévitable.

*** Comment jouer la demande de cuivre et de métaux des terres rares

Comme indiqué précédemment, Eric suit ce boom des matières premières / métaux depuis des mois et l’a utilisé pour aider ses abonnés à enregistrer des gains à trois et quatre chiffres.

Plus particulièrement, il y avait son commerce sur le mineur de cuivre, Freeport-McMoRan. Les abonnés aux spéculateurs qui ont suivi les recommandations officielles d’Eric ont bénéficié d’un gain de 1 350%. Eric aime toujours FCX aujourd’hui.

Au-delà de cela, il existe une poignée de sociétés minières qui se concentrent sur le cuivre et les métaux des terres rares. Pour plus de recherche, vous pouvez consulter Southern Copper (SCCO), Groupe BHP (BHP), ou alors Glencore (GLNCY).

Vous avez également des ETF, qui offrent une large exposition. Par exemple, il y a le FNB VanEck Vectors Terres rares / métaux stratégiques (REMX). Il y a aussi le FNB Global X Copper Miners (COPX). Eric a récemment recommandé à ses abonnés de prendre des bénéfices sur COPX à hauteur de 100% et 85% (il a vendu par tranches).

Je dois mentionner que les recommandations de «vente» d’Eric ne sont pas dues à un manque de confiance dans le commerce du cuivre. C’est plutôt une prise de bénéfices intelligente après avoir accumulé des gains importants.

Pour conclure, nous compliquons souvent trop l’investissement. Une façon de le simplifier consiste à aligner notre richesse sur une tendance «inévitable» qui entraînera une croissance massive dans les années à venir.

La demande de cuivre et de métaux des terres rares est l’une de ces tendances inévitables. C’est le type d’investissement dans lequel vous investissez, oubliez-le, puis vérifiez votre solde dans quelques années pour trouver un portefeuille transformé.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg