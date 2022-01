Une tenue astucieuse au-dessus de 17000 positif pour l’indice, pourrait se diriger vers 17500 ; acheter ces actions pour des gains

À l’avenir Techniquement, Nifty se maintient au-dessus de 17000 devrait être un bon signe qui formera une base solide, Nifty vient de franchir le niveau de résistance de 17350, maintenant Nifty peut se diriger vers 17500 comme premier objectif et 17777 comme deuxième objectif.

Par Rahul Shah

Les taureaux sont revenus à la fête sur Dalal Street après une longue pause. Nous avons vu de la volatilité au cours de la semaine précédente et avons finalement clôturé juste au-dessus du niveau de résistance de Nifty à 17354. Les indices boursiers ont connu une fin d’année solide et ont accueilli 2022 avec brio. Des performances globales dans les secteurs IT, Métaux, Financière de retour en saveurs. À l’avenir Techniquement, Nifty se maintient au-dessus de 17000 devrait être un bon signe qui formera une base solide, Nifty vient de franchir le niveau de résistance de 17350, maintenant Nifty peut se diriger vers 17500 comme premier objectif et 17777 comme deuxième objectif. Certains métaux informatiques et entreprises de consommation peuvent être la saveur de la semaine

Les marchés mondiaux ont été très solides, la plupart des indices sont proches de leur plus haut historique. Nous pensons que la solidité de la macro peut ramener les sentiments des investisseurs vers l’Inde. Dans la semaine à venir, une chose importante à surveiller est les numéros automatiques. De plus, comme nous voyons une augmentation des cas de Covid et de nouvelles restrictions de la part de la plupart des gouvernements de l’État, c’est un événement important à surveiller. Nous avons assisté à de nombreuses augmentations du nombre de cas à travers le monde, mais il faut comprendre que le taux de récupération après la vaccination contre le covid a été très élevé, atteignant 98%.

Le récit de l’Inde est assez fort cette fois, à la fois en termes de macros et de fondamentaux d’India Inc. Les avantages résultant des réformes gouvernementales telles que le PLI, le National Monetization Pipeline, en Inde, catalyseront davantage la croissance. Les perceptions de la TPS sont proches des niveaux records, le passage au numérique ajoute de la transparence et de la cohérence, conduisant au plus grand changement structurel vers une manière organisée de faire des affaires. Le bilan des entreprises indiennes s’est redressé et des problèmes de qualité des actifs pour les banques. Les initiatives continues du gouvernement, l’évolution des perspectives fondamentales, la reprise de la demande et des vents favorables sectoriels devraient, espérons-le, conduire les marchés indiens à afficher également des rendements sains en 2022. Les investisseurs devraient regarder des images à long terme plutôt que d’écouter le bruit. Bonne année et bon investissement

Titan

Objectif : Rs 2670 | Stoploss : Rs 2480

Titan a donné une cassure du canal baissier sur les graphiques quotidiens. Il a formé une bougie haussière à l’échelle quotidienne avec de bons volumes indiquant un intérêt d’achat. L’oscillateur RSI est également placé positivement sur l’échelle quotidienne et hebdomadaire. Titan figurait parmi les actions les plus performantes vendredi. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons aux traders d’acheter Titan avec un objectif de 2670 avec un stop loss de 2480.

Acier JSW

Objectif : Rs 675 | Stoploss : Rs 643

Les métaux ont été au centre de l’attention la semaine dernière, après une longue pause dans le secteur, nous avons vu un retour de l’élan dans le secteur. Parmi eux, nous aimons l’action de l’acier JSW qui a donné lieu à une rupture de consolidation, l’action a un support solide à 642, nous pensons que la récente flambée des prix dans le secteur des métaux, l’action peut surperformer parmi ses pairs. On peut acheter avec un stop loss de 643 cibles de 675.

(Rahul Shah est Senior Vice President, Group Advisory Leader-PCG, Broking & Distribution, Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.