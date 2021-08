Une Tesla en pilote automatique aurait percuté une voiture de police en Floride

Tesla est à nouveau dans l’actualité en raison d’un crash impliquant le logiciel de conduite autonome de l’entreprise. Selon les rapports, une Tesla en pilote automatique samedi dernier s’est écrasée sur une voiture de police de Floride. Le conducteur de la Tesla, handicapé, a subi des blessures mineures. Le soldat de l’État de Floride, cependant, n’a subi aucune blessure. Les détails entourant l’incident sont encore en train d’émerger, mais il n’est pas surprenant que l’histoire suscite déjà beaucoup d’attention.

Même si les Teslas sont statistiquement plus sûres que les autres véhicules, tout incident ou accident impliquant une Tesla a tendance à faire la une des journaux nationaux. Cela peut probablement être attribué à la personnalité plus grande que nature qu’est Elon Musk. Si Tesla, par exemple, lançait un rappel pour chaque véhicule qu’elle a vendu – semblable à ce qui s’est récemment produit avec la Chevy Bolt – l’histoire dominerait les gros titres. De plus, comme de nombreuses personnes se méfient encore du logiciel de pilote automatique de Tesla, toute histoire impliquant un accident de pilote automatique attire naturellement l’attention.

Ce que nous savons du dernier crash du pilote automatique Tesla

Une Tesla Model 3 s’est écrasée dans une voiture de police garée samedi dernier. Le fait que la voiture de police était garée est remarquable car il s’agit d’un fil conducteur dans les accidents du pilote automatique Tesla. Par exemple, une Tesla Model S en Chine il y a quelques années a percuté une voiture en panne sur l’accotement d’une autoroute. Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, vous remarquerez que la voiture devant la Tesla vire à droite. La Tesla en pilote automatique, cependant, ne l’a pas fait.

En ce qui concerne le crash actuel, l’Associated Press ajoute :

Une Tesla utilisant son système de conduite partiellement automatisé a percuté samedi un croiseur de la Florida Highway Patrol sur une autoroute près du centre-ville d’Orlando et a raté de peu son chauffeur, qui s’était arrêté pour aider un véhicule en panne. Le soldat dont le croiseur a été touché peu avant 5 heures du matin samedi avait activé ses feux de détresse et se dirigeait vers le véhicule en panne lorsque la Tesla a heurté le côté gauche du croiseur, puis est entré en collision avec l’autre véhicule, a déclaré la porte-parole de la patrouille routière, le lieutenant Kim Montes. Sentinelle d’Orlando.

La NHTSA enquête déjà sur des incidents similaires

Au fil des ans, Tesla a probablement été trop enthousiaste lorsqu’il s’agissait de vanter les capacités de son logiciel de pilote automatique. Et bien que la fonctionnalité puisse parfois fonctionner comme par magie, elle n’est certainement pas sans limites. En effet, détecter et éviter les objets fixes semble être un problème permanent.

Plus tôt ce mois-ci, la National Highway Traffic and Safety Administration a annoncé qu’elle lancerait une enquête sur les “technologies et méthodes utilisées pour surveiller, assister et faire respecter l’engagement du conducteur dans la tâche de conduite dynamique pendant le fonctionnement du pilote automatique”.

Une grande partie de l’enquête portera sur 11 incidents. Dans chaque incident, une Tesla en pilote automatique s’est écrasée dans un véhicule en stationnement.

Comme le note Consumer Reports : « La plupart de ces accidents ont eu lieu après la tombée de la nuit et impliquaient des scènes d’accident ou de construction avec des feux de détresse clignotants ou d’autres mesures de contrôle de la circulation bloquant ou garé à côté de la route.

Notez qu’un rapport de la NHTSA de 2016 a révélé que les véhicules Tesla sur pilote automatique sont plus sûrs. Cependant, il y a eu une légère augmentation des accidents en raison d’une augmentation du nombre de Tesla sur la route ces dernières années.

L’un des problèmes majeurs du pilote automatique n’est pas nécessairement le logiciel lui-même. C’est plutôt que les gens ont tendance à penser que le logiciel est plus capable qu’il ne l’est réellement. Cela est probablement dû aux affirmations hyperboliques de la fonctionnalité de Musk lui-même. En effet, Tesla au cours des dernières années a mis en place plus de garanties autour de la fonctionnalité. Tesla dit maintenant que seuls les conducteurs pleinement attentifs devraient utiliser cette fonctionnalité. De plus, les conducteurs de Tesla doivent désormais garder les deux mains sur le volant lorsqu’ils utilisent le pilote automatique. Lorsque les conducteurs ne respectent pas les règles, la Tesla émettra une alerte. Le pilote automatique se désactivera finalement si un conducteur ne s’ajuste pas.