Max Verstappen a toujours été rapide mais Daniel Ricciardo estime qu’il a désormais la « maturité sur la bonne voie » pour remporter le titre mondial.

A 16 courses et six à parcourir et c’est Verstappen qui mène la lutte pour le titre mondial, le pilote Red Bull ayant six points d’avance sur Lewis Hamilton.

Ce fut une saison engageante avec un élan oscillant entre les deux protagonistes, les fans et leurs collègues pilotes accros à l’action.

Cela ne s’est pas toujours déroulé comme prévu pour l’un ou l’autre pilote, Verstappen enregistrant plus de victoires mais aussi plus d’abandons que Hamilton tandis que deux gros accidents pour les rivaux ont ajouté au drame.

Mais une chose qui s’est démarquée pour de nombreux experts, et apparemment pour ses collègues pilotes de F1, c’est la maturité de Verstappen à travers tout cela.

Le Néerlandais a pris les hauts et les bas sur le menton, faisant apparemment face à la pression comme un pilote qui dispute son huitième titre mondial, et non son premier.

« Il l’a vraiment montré toute l’année, mais aussi ces dernières années », a déclaré son ancien coéquipier Ricciardo avant le week-end d’Austin.

«Il y a eu cette étape dans la jeune carrière de Max où il avait la vitesse mais il y en avait encore quelques-uns… Je ne sais pas, appelez ça des erreurs ou un peu d’anxiété ou d’empressement excessif, mais vous savez, il a rapidement clarifié cela.

«Je pense que 2018 a vraiment été cette année-là où il a en quelque sorte appris de cela et la seconde moitié de sa saison a été vraiment forte.

« Vous pouviez en quelque sorte voir ce déclic de maturité sur la bonne voie et les dernières saisons pour lui ont été assez immenses. »

Il a ajouté : « Bien que Lewis ait l’expérience de remporter des titres mondiaux, je ne vois pas vraiment cela comme un avantage maintenant.

« Ils sont tous les deux capables, Lewis l’a prouvé, mais Max est capable et il a maintenant une tête assez stable sur les épaules.

« Il l’a prouvé avec certains des entraînements qu’il a effectués cette année, donc je suis en quelque sorte au point où j’ai hâte de voir comment cela se déroulera.

Il a poursuivi: « Évidemment, je ne fais pas partie de cette bataille mais du point de vue des fans, vous voulez juste que ça aille jusqu’au bout. Ils ont été pincés toute l’année, c’était bon à regarder.

« Je pense que Max en est capable, donc le temps nous le dira. »