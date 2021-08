Une “toile d’araignée” génétique sans fin est responsable de la formation du cervelet, où réside notre culture

02/08/2021 à 18:24 CEST

Le cervelet des mammifères a longtemps été associé presque exclusivement au contrôle moteur : cependant, des études récentes indiquent qu’il contribue également à de nombreuses fonctions cérébrales supérieures. Aujourd’hui, de nouvelles recherches à l’Université de Heidelberg en Allemagne ont décodé les programmes génétiques qui contrôlent le développement des types cellulaires qui composent le cervelet, avant et après la naissance.

L’étude, récemment publiée dans la revue Science, a révélé des réseaux régulateurs de gènes fondamentaux pour le développement du cerveau, qui doivent déjà s’être formés au début de l’évolution des mammifères, il y a plus de 160 millions d’années. Les scientifiques ont cartographié chacun des éléments de contrôle de tous les gènes actifs au niveau cellulaire, tout au long de la période de développement du cervelet chez les rongeurs.

Plus que des fonctions motrices

On sait que le cervelet C’est la partie arrière du cerveau, constituée d’une masse de tissu nerveux et dédiée à la coordination musculaire et à d’autres mouvements non contrôlés par la volonté.

Cependant, de nouvelles recherches ont reformulé la fonction du cervelet : Il serait également impliqué dans des aspects tels que la culture, la langue ou l’utilisation d’outils. Ces capacités ont généralement été liées à des secteurs du cerveau liés à la pensée et non à l’activité motrice, comme le cortex cérébral.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle étude progresse également à cet égard, en réalisant décoder la carte génétique du cervelet. Les spécialistes ont comparé les données du cervelet de souris avec les informations de l’opossum, un marsupial qui partage un ancêtre évolutif commun avec des mammifères tels que des souris ou des humains.

De cette façon, réseaux de régulation des gènes qui contrôlent le cervelet auraient commencé à se développer il y a environ 150 à 170 millions d’années, dans une période évolutive primaire des mammifères. Il est important de noter que le développement des organes des mammifères est contrôlé par l’activation précise et l’interaction complexe de nombreux gènes différents. Ces relations sont connues sous le nom de réseaux d’expression génique.

Une gigantesque toile d’araignée génétique

Les chercheurs ont identifié une “toile d’araignée” génétique sans fin – un réseau complexe composé de plus de 200 000 éléments de contrôle, dont chacun est spécialisé dans le contrôle de l’action de cellules spécifiques et n’agit que dans certaines phases du développement du cervelet. Son activité est vitale, car elle détermine les caractéristiques et les fonctions que le cervelet remplira une fois formé, « traduisant » l’information génétique en actions et tâches spécifiques.

Pour arriver à leurs conclusions, les scientifiques ont utilisé des techniques de séquençage unicellulaires de pointe, qui leur ont permis d’identifier l’activité et les caractéristiques de chacune des cellules impliquées dans le développement du cervelet. Pendant ce temps, ils ont organisé l’énorme quantité d’informations collectées sur la base de ces données et de ces méthodes d’analyse bioinformatique.

Les conclusions des chercheurs allemands semblent être en accord avec d’autres études, dans lesquelles il a été indiqué, par exemple, que les cervelet, ce qui peut avoir conduit à un développement ultérieur de cette région du cerveau et lui a permis de commencer à être associée à des fonctions cérébrales supérieures.

Référence

Dynamique développementale et évolutive des éléments cis-régulateurs dans les cellules cérébelleuses de souris. Ioannis Sarropoulos, Mari Sepp, Robert Frömel, Kevin Leiss, Nils Trost, Evgeny Leushkin, Konstantin Okonechnikov, Piyush Joshi, Peter Giere, Lena M. Kutscher, Margarida Cardoso-Moreira, Stefan M. Pfister et Henrik Kaessmann. Science (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1126/science.abg4696

photo: Carte des éléments de contrôle génétique dans le cervelet : La plupart des éléments sont spécifiques aux types de cellules individuelles et aux stades de développement, ont découvert les chercheurs. Crédit : Groupe de recherche du Prof. Dr. Henrik Kaessmann.