Une toilette sud-coréenne transforme votre caca en énergie et vous paie en monnaie numérique

Un professeur de l’Institut national des sciences et de la technologie d’Ulsan, en Corée du Sud, a conçu des toilettes qui transforment les excréments humains en biogaz et en compost et rémunèrent ceux qui les utilisent en crypto.

***

Cette nouvelle semble être un mensonge ou une blague, mais c’est vrai, et elle est examinée par des agences telles que . : Caca peut vous aider à obtenir des crypto-monnaies. Oui, tel quel. Tu verras.

Cho Jae-weon, professeur d’ingénierie urbaine et environnementale à l’Institut national des sciences et technologies d’Ulsan (UNIST) en Corée du Sud, a conçu des toilettes écologiques connectées à un laboratoire qui utilise des excréments pour produire du biogaz et du fumier.

Les toilettes BeeVi, acronyme des mots abeille et vision, utilise une pompe à vide pour envoyer les matières fécales dans un réservoir souterrain, ce qui réduit la consommation d’eau. Là, des micro-organismes décomposent les déchets en méthane, qui devient une source d’énergie pour le bâtiment, alimentant une cuisinière à gaz, une chaudière à eau chaude et une pile à combustible à oxyde solide.

« Si nous sortons des sentiers battus, les matières fécales ont une valeur précieuse pour la production d’énergie et de compost. J’ai mis cette valeur en circulation écologique », a déclaré Jae-weon.

Une personne moyenne défèque environ 500 grammes par jour, qui peuvent être convertis en 50 litres de méthane, a déclaré l’ingénieur en environnement à .. Ce gaz peut générer 0,5 kWh d’électricité ou être utilisé pour conduire une voiture sur environ 1,2 km (0,75 miles).

La pièce de caca

Le professeur sud-coréen a créé une monnaie virtuelle appelée Ggool, qui signifie miel en coréen. Chaque personne qui utilise les toilettes écologiques gagne 10 Ggool par jour.

Etudiants (généralement ceux qui l’utilisent) ils peuvent utiliser la monnaie pour acheter des produits sur le campus, du café frais aux nouilles instantanées, fruits et livres. Les étudiants peuvent acheter les produits de leur choix dans un magasin et scanner un code QR pour payer avec Ggool.

“Je pensais seulement que les excréments étaient sales, mais maintenant ils sont un trésor d’une grande valeur pour moi”, a déclaré Heo Hui-jin, étudiant diplômé. “Je parle même d’excréments pendant les repas pour penser à acheter n’importe quel livre que je veux.”

Maintenant, Bitconist précise que « la monnaie n’est pas exactement une crypto-monnaie en tant que telle. Il ne nécessite pas de minage et le seul moyen de l’obtenir est d’utiliser les toilettes BeeVi. La monnaie numérique n’alimente qu’une petite économie au sein d’un campus ».

Plus de données sur les toilettes

Ce média a trouvé un article universitaire qui a également donné plus d’informations sur le projet : « Il existe trois types de toilettes Beevi dans le pavillon : le premier est une unité commerciale avec laquelle nous pouvons composter les excréments en une semaine environ ; la seconde est une unité conçue et fabriquée qui peut produire de la poudre à partir de matières fécales fraîches en 30 minutes à 1 heure environ ; et ce dernier n’est pas destiné à une toilette en tant que telle, mais plutôt à une présentation de la conception d’un modèle et à une expérience d’assise. Nous ouvrons notre salle de bain au public, consultable sur réservation, afin que les visiteurs puissent expérimenter et obtenir une pièce FSM appelée Ggool ».

Peut-être qu’Elon Musk, PDG de Tesla, critique de l’exploitation minière de Bitcoin pour ses dommages environnementaux, défenseur des énergies renouvelables, aimerait s’asseoir sur ces toilettes et qui sait s’il en fait une nouvelle entreprise mondiale ou non ?

