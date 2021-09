Une tonne d’améliorations pliables à venir

C. Scott Brown / Autorité Android

Les détails d’une nouvelle mise à jour de la version Android 12 ont été divulgués. Baptisée Android 12.1, la version apporte une multitude de changements pour les appareils à grand écran comme les téléphones pliables. Celles-ci incluent des améliorations des dispositions de l’interface utilisateur, une barre des tâches et des fonctionnalités plus intelligentes à double écran.

Le lancement officiel stable d’Android 12 pourrait n’être que dans quelques jours, mais les détails de la prochaine version ont déjà été divulgués. Un nouveau rapport approfondi de XDA-Developers examine Android 12.1, une version censée combler le fossé entre Android 12 et Android 13. Fait intéressant, la version apporte apparemment une multitude d’améliorations spécifiquement pour les téléphones pliables et les grands écrans.

Fonctionnalités Android 12.1 pour les téléphones pliables

Avec l’aube des pliables, les écrans des téléphones deviennent de plus en plus grands et Android 12.1 utilisera apparemment mieux tout cet immobilier. La version présente une nouvelle disposition de l’interface utilisateur à double volet qui permet d’afficher côte à côte des paramètres rapides et des notifications. De plus, le menu des paramètres rapides peut afficher trois colonnes lorsque la densité de pixels le permet.

Ce réglage de mise en page plus spacieux s’étend également aux menus système. La page des paramètres, par exemple, affichera les menus de niveau supérieur sur la gauche et les sous-menus sur la droite, ce qui rend le système de paramètres plus facilement navigable. Pour les pliables qui n’ont pas d’écran de couverture, l’écran de verrouillage d’Android 12.1 affichera l’heure à gauche et les notifications à droite des écrans plus grands. Les claviers PIN peuvent également être jonglés de gauche à droite de l’écran.

Cependant, le changement le plus notable est peut-être l’ajout d’une barre des tâches. Dans la même veine que les systèmes d’exploitation de bureau comme Windows 11, Android 12.1 affichera une liste d’icônes d’applications au bas du grand écran d’un pliable. Les utilisateurs peuvent appuyer sur ces icônes pour ouvrir des applications en mode plein écran, faire glisser vers la partie d’écran partagé de leur choix ou basculer rapidement entre les applications. La barre des tâches peut également être masquée en appuyant longuement si vous le souhaitez.

En parlant d’écrans partagés, l’interface utilisateur a également été légèrement modifiée. La division entre les deux écrans est maintenant marquée par une barre grise plus proéminente.

Changements pour tous les téléphones

Vous ne possédez pas de pliable ? Ne t’inquiète pas. Plusieurs changements universels sont également à venir. À partir d’Android 12.1, les téléphones autres que la série Pixel pourront utiliser le nouveau système de thème de couleur de fond d’écran « monet » de Google.

De plus, il y a des indications que Google donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur les commandes du bouton d’alimentation avec Android 12.1. Un nouveau paramètre pour régler la sensibilité de la pression et du maintien est disponible, permettant aux utilisateurs de régler le temps de maintien du bouton d’alimentation pour activer l’assistant.

Quand Android 12.1 sera-t-il lancé ?

On ne sait pas quand Google lancera Android 12.1 et nous ne devrions pas vraiment prendre de l’avance sur nous-mêmes. La version est apparemment encore en cours de développement et sera probablement lancée aux côtés du téléphone pliable de Google, dont la rumeur court depuis longtemps. Cela dit, on ne sait pas non plus quand cet appareil particulier sortira.

