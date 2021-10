Une tonne d’entre vous utilise encore des protecteurs d’écran sur vos téléphones

L’écran est l’un des composants les plus essentiels et les plus chers du smartphone, donc naturellement, nous faisons tout notre possible pour le garder en un seul morceau. Cependant, combien de lecteurs utilisent encore des protecteurs d’écran sur leurs appareils avec l’aube d’un verre de protection plus solide ?

C’est une question que nous avons posée dans un récent sondage sur notre site Web et nos pages sociales. Les résultats sont maintenant là !

Utilisez-vous toujours un protecteur d’écran sur votre téléphone ?

Résultats

Ce sondage extrêmement populaire a recueilli plus de 17 000 réponses sur notre site après sa publication le 19 octobre. Environ 76% des personnes interrogées votant via notre site utilisent encore un protecteur d’écran sur leurs appareils. Environ 72% des lecteurs ont partagé ce sentiment sur Facebook. Sur Instagram, 68,8 % des quelque 2 300 personnes interrogées choisissent également de protéger leurs écrans avec un protecteur. Au total, plus de trois électeurs sur quatre utilisent encore des protecteurs d’écran sur leurs smartphones.

Le protecteur d’écran reste indispensable pour les utilisateurs de smartphones. Une autre couche de défense contre les dommages de l’écran est bénéfique dans toutes les situations, surtout si l’on considère à quel point les protecteurs sont bon marché de nos jours. De plus, plusieurs téléphones sont toujours livrés avec des protecteurs d’écran dans la boîte ou pré-appliqués. Cependant, il est compréhensible que certains n’utilisent pas d’objectif sur leur écran, que ce soit pour des raisons esthétiques ou tactiles. Les écrans Edge jettent également une clé massive dans les travaux.

Nous vous avons également demandé votre avis sur la question. Lisez quelques commentaires de choix ci-dessous.

Vos commentaires

RackDaddy : Il y a quelques mois, mon Pixel 4 est tombé du rebord de la fenêtre et a atterri face contre terre. Normalement, ce ne serait probablement pas un problème, mais c’est ainsi qu’il s’est posé sur un petit rocher, et l’écran s’est fissuré. Je venais d’enlever le protecteur d’écran et j’en attendais un nouveau. Honnêtement, je pense que le protecteur aurait sauvé mon écran, car j’ai eu une chute similaire dans un parking (le téléphone est tombé face contre terre), heurtant un rocher. Mon protecteur s’est cassé, mais l’écran était tout à fait correct. Étant donné que les protecteurs coûtent 10 $ pour trois d’entre eux et que les remplacements d’écran représentent presque le coût d’un nouveau téléphone, je continuerai à les utiliser. Peter Colpaert : Pour le faible coût d’un protecteur en verre trempé de nos jours, je préfère être en sécurité plutôt que désolé. Appelez-moi un gars de la ceinture et des bretelles si vous voulez. Max Stevens : Ils sont bien trop bon marché et se sentent bien trop bien pour ne pas en valoir la peine pour moi. Chaque téléphone que j’ai eu avec un protecteur d’écran a eu des chutes et des puces qui auraient considérablement endommagé l’écran lui-même. EasyCare : C’est essentiellement une assurance. Moins cher et plus facile à remplacer s’il se fissure par rapport à l’écran réel. TheCurlofE : Pas question, les protecteurs d’écran nuisent à la sensation. Le verre d’aujourd’hui est meilleur que jamais. Je ne les utilise jamais et je n’ai eu qu’une seule égratignure sur un écran en près de 20 ans et c’était un saut malchanceux d’un animal de compagnie qui a atterri sur l’écran avec cette patte. Les téléphones ne sont pas des investissements ou des œuvres d’art – ce sont des outils à utiliser et un protecteur d’écran est en conflit avec leur conception de base. Drone9 : Je bascule un étui avec une lèvre avant. Je n’ai donc jamais vu le besoin d’un protecteur d’écran. À moins qu’une personne soit assez folle pour mettre son téléphone dans la même poche que d’autres objets. user65 : Mon OnePlus Nord est livré avec un déjà pré-installé. Steve : Plus de 20 ans de téléphones portables et je n’ai pas encore utilisé de protecteur d’écran ou endommagé un téléphone. Je dirais que je suis bien sans. SyCoREAPER : S21 Ultra a été le premier sans lequel je suis allé. Je ne connais pas le grain de diamant WTF (ou quelque chose qui se gratte au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7) que j’avais dans ma poche. Mais au bout de 3 jours il y avait une rayure sur mon écran impeccable. Le fait demeure que le verre trempé absorbera une partie de l’énergie d’une goutte et la dispersera dans la couche supérieure, étant votre protecteur d’écran. Vaut chaque centime. Au chaud : non, l’un des petits avantages d’un téléphone à clapet est de ne pas avoir besoin de protecteur d’écran.

Merci pour vos votes et commentaires sur ce sondage. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.