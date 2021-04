Une tonne plus de fonctionnalités et de réglages Android 12 viennent de fuir

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une version inédite d’Android 12 a mis en lumière de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications.Attendez-vous à de nouveaux emojis, de nouvelles autorisations, la possibilité de déclencher l’Assistant via le bouton d’alimentation, etc. version finale.

Le programme d’aperçu pour les développeurs Android 12 bat déjà son plein, permettant aux utilisateurs d’installer les premières versions de la prochaine mise à jour Android sur les téléphones pris en charge. Ces premières mises à jour nous donnent déjà une bonne idée de ce qui va suivre, comme un partage Wi-Fi plus facile, un mode à une main et de meilleures notifications.

Maintenant, XDA-Developers a eu accès à une version inédite de l’aperçu pour les développeurs Android 12, nous donnant un aperçu de quelques fonctionnalités potentiellement à venir. D’une part, Google vous permet de déclencher l’Assistant en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant quelques secondes. Vous devrez probablement maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes de plus pour accéder au menu d’alimentation réel.

D’autres ajouts notables sont les nouveaux emojis basés sur la version Unicode Emoji 13.1, les vignettes de paramètres rapides pour les commandes de la maison intelligente et les cartes / passes, les notifications lorsque les applications accèdent à votre presse-papiers et deux nouvelles autorisations.

Dans le cas des nouvelles autorisations, nous examinons de mystérieuses autorisations de «gestion des médias» et «d’alarmes et de rappels». Le point de vente explique que cette dernière autorisation permettra à une application de planifier des alarmes et des rappels, de sorte que les applications d’alarme / de rappel tierces doivent vraisemblablement tenir compte de ce changement à l’avenir.

Android 12: qu’est-ce qui a été découvert d’autre?

Il y a aussi de nombreux ajustements généraux repérés dans cette version inédite d’Android 12. Certains des ajustements les plus remarquables incluent des captures d’écran de défilement améliorées (lancement d’une fenêtre séparée affichant une capture d’écran étendue dès le départ, puis vous permettant de recadrer comme bon vous semble), un champ de recherche dans le sélecteur de widgets afin que vous puissiez trouver le widget pertinent, et des écrans de démarrage automatiques pour les applications lors de leur ouverture.

Dans ce dernier cas, XDA a noté que cette version d’Android 12 générait un écran de démarrage automatique pour la propre application du point de vente bien qu’elle ait déjà un écran de démarrage (vous finissez donc par voir deux écrans de démarrage). Nous nous attendons à un comportement bogué comme celui-ci étant donné la nature précoce de la mise à jour Android 12, mais j’espère que Google travaille d’arrache-pied pour résoudre ce problème.

Il y a beaucoup plus de modifications à apporter, telles que de nouvelles animations de chargement, l’utilisation de nouveaux noms standard Wi-Fi (par exemple, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6) et des vues d’écran d’accueil à deux panneaux pour les tablettes. Vous pouvez consulter le récapitulatif complet avec des captures d’écran et des vidéos dans l’article XDA.

Il convient de souligner que la présence de code indiquant de nouvelles fonctionnalités et des modifications ne signifie pas nécessairement qu’ils seront disponibles dans la mise à jour finale d’Android 12. Après tout, nous avons déjà vu du code pour des fonctionnalités telles que le mode sombre et un mode bureau dans les versions précédentes d’Android bien avant qu’ils n’atteignent réellement la mise à jour finale.