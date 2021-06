Une tornade à Londres ravage des bâtiments à Barking, provoquant une panique de masse – les pompiers sur place | Royaume-Uni | Nouvelles

Les habitants de Barking ont partagé des images inquiétantes de l’événement météorologique extrême sur les réseaux sociaux vendredi soir. Dans une vidéo terrifiante, des vents tourbillonnants peuvent être vus dans un jardin à l’arrière avec des débris volant partout.

Il était accompagné de la légende : « Tornade à Barking, East London. WOW.”

Une autre photo montre une rue résidentielle bouclée par deux voitures de police, avec des maisons qui auraient été endommagées.

Kiran Bhangal de Sky News a tweeté : « Je viens de vivre une tornade à Barking dans l’est de Londres. Des dizaines de voitures et de maisons endommagées.

« Polices et pompiers sur place. Très effrayant en effet.

Cela survient juste un jour après qu’une tornade a frappé près de la frontière de la République tchèque avec l’Autriche, causant des dégâts considérables et une traînée de dévastation.

Des images de la région de Breclav peu de temps après l’impact de la tornade montrent des toits arrachés et des voitures détruites par le violent torrent.

La Croix-Rouge autrichienne a envoyé des ambulances pour aider les survivants au milieu des informations faisant état de cinq morts et de 150 blessés.

Le porte-parole de la Croix-Rouge, Andreas Zenker, a déclaré : « Nous avons envoyé douze ambulances et un véhicule médical d’urgence dans la région.

“D’autres unités du Weinviertel ont déjà été alertées.”

L’armée tchèque a également été déployée dans la région.

Le Royaume-Uni subit en moyenne 30 à 50 tornades par an selon des scientifiques de l’Université de Manchester,

Le plus extrême peut durer environ 10 minutes avec des vitesses de vent d’environ 145 mph.

Berkshire serait le point chaud des tornades en Grande-Bretagne, confronté à l’un des phénomènes météorologiques tous les 17 ans en moyenne.

La plus grande tornade la plus récente au Royaume-Uni a frappé Birmingham en 2005 et a vu 1 000 arbres déracinés et blessé 19 personnes.

La tornade a causé des dégâts d’environ 40 millions de livres sterling.

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres à suivre.