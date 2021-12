Une tornade en décembre ? Une rareté due au changement climatique

13/12/2021 à 06:11 CET

Mayfield (Kentucky, USA), 12 décembre . .- Les plus de 30 tornades qui ont frappé vendredi soir dernier dans six États des États-Unis, faisant des dizaines de morts, sont une exception que les experts attribuent au changement climatique.

Selon les données du National Office for Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le nombre moyen de tornades qui ont touché terre dans le Kentucky en décembre entre 1991 et 2010 était de zéro.

Et au Tennessee c’est le même nombre, alors qu’en Illinois c’est un et en Arkansas c’est deux et dans tout le pays ce n’est qu’une douzaine environ.

Ces quatre États sont ceux qui concentrent, jusqu’à présent, la liste des décès dus aux tornades de vendredi, avec quatre décès confirmés dans le Tennessee, six dans l’Illinois, un dans l’Arkansas et les plus de 70 qu’il pourrait y avoir dans le Kentucky. .

Et ce qui a rendu vendredi soir si unique, c’est, en plus du nombre et de la latitude, la force avec laquelle les tornades ont touché terre dans le Missouri et le Mississippi.

A tel point qu’on estime que la tornade qui a touché quatre États vendredi et dévasté la ville de Mayfield (Kentucky), où l’on craint que 70 personnes se trouvent sous les décombres d’une usine de bougies, a parcouru des centaines de kilomètres.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que la tornade avait touché terre et était restée ainsi sur 365 kilomètres, ce qui en fait la plus longue distance parcourue dans l’histoire des États-Unis.

Et si les craintes de Beshear que le chiffre final dépasse les 100 décès se confirment, celle de vendredi serait aussi l’une des plus meurtrières du pays et de loin celle qui a fait le plus de morts dans le Kentucky.

QU’EST-CE QU’UNE TORNADE ?

Les tornades se forment lorsque l’air froid entre en collision avec de l’air chaud et humide et le pousse vers le bas, et à mesure que l’air chaud monte, il crée un courant ascendant tourbillonnant, selon le National Center for Atmospheric Research.

Et il y a la clé, qu’il y a de l’air chaud et humide à cette période de l’année dans des États où des températures proches de zéro degré Celsius sont normalement enregistrées.

Pour cette raison, le nombre de tornades est faible pendant les mois d’hiver et celles qui existent ont tendance à être concentrées dans les États les plus proches du golfe du Mexique, avec un climat plus doux en décembre, mais pas à l’intérieur du pays et aussi loin au nord.

« Ce fut l’un des événements météorologiques les plus choquants de mes 40 ans en tant que météorologue – une violente tornade (en décembre !) », a tweeté le météorologue Jeff Masters.

John Gordon, un météorologue du National Weather Service Forecast Office à Louisville, Kentucky, a décrit ce qui s’est passé dans l’État comme une « tempête parfaite » qui combinait la saison froide avec de l’air chaud.

« Le pire des cas s’est produit. De l’air chaud en saison froide, au milieu de la nuit & rdquor;, Gordon a déclaré à propos de la collision entre la masse d’air froid d’un anticyclone se déplaçant vers l’est avec une masse d’air chaud qui avait fait monter les températures vendredi à 26 degrés dans la ville voisine de Memphis ( Tennessee), pendant des heures plus tard pour n’être qu’à 1 degré au-dessus de zéro.

En ce sens, le météorologue Craig Ceecee a été très clair dans un tweet dans lequel il a déclaré que la raison d’une tornade « si massive » en décembre est que « l’atmosphère ne savait pas que c’était en décembre ».

Alvaro Blanco