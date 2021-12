Une tornade mortelle qui a effondré l’entrepôt d’Amazon soulève des questions sur les politiques de l’entreprise

Une image satellite de Maxar montre les dommages causés à un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois (Image satellite ©2021 Maxar Technologies)

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec des informations d’Amazon sur la politique relative aux téléphones portables.

Histoire originale : Six personnes sont mortes après qu’une tornade a ravagé un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois, vendredi soir. Maintenant, des questions se posent sur les politiques du géant de la technologie en matière de téléphone portable et l’utilisation de sous-traitants.

. a rapporté que le centre de livraison d’Amazon avait reçu des avertissements de tornade à 20h06 et 20h16 avant que la tornade ne frappe 11 minutes plus tard, faisant partie d’une série de tornades qui ont tué au moins 90 personnes dans plusieurs États.

L’un des employés d’Amazon décédés se réfugiait dans une salle de bain, a rapporté .. Les travailleurs s’abritaient à deux endroits, selon le New York Times.

L’incident a refait surface une politique d’Amazon qui empêche les employés d’entrepôt de porter leur téléphone, a rapporté Bloomberg. La politique a été suspendue pendant la pandémie, mais certains managers ont repris l’interdiction, selon Bloomberg. Les travailleurs ont déclaré à Bloomberg qu’ils souhaitaient que leurs téléphones reçoivent des alertes sur les risques potentiels pour la sécurité tels que les conditions météorologiques extrêmes.

Mise à jour : un porte-parole d’Amazon a déclaré à . que tous les employés et conducteurs sont autorisés à avoir leur téléphone portable.

FedEx a sa propre interdiction de téléphone portable et a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’une fusillade de masse dans un centre FedEx à Indianapolis plus tôt cette année.

Le New York Times a rapporté que la majorité des personnes travaillant au centre de livraison d’Amazon vendredi étaient des sous-traitants, ce qui a créé des difficultés pour déterminer combien de personnes se trouvaient réellement dans l’établissement, selon le chef de la police locale.

Le recours à des sous-traitants permet également à Amazon de se décharger de certaines responsabilités et limite l’organisation du travail, a noté le Times.

Le syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins, qui aide à diriger un effort de syndicalisation étroitement surveillé dans une usine d’Amazon à Bessemer, en Alabama, a publié une déclaration à la suite de l’incident de la tornade dans l’Illinois.

« À maintes reprises, Amazon place ses résultats au-dessus de la vie de ses employés. Exiger des travailleurs qu’ils travaillent pendant un événement d’avertissement de tornade aussi important que celui-ci était inexcusable », a déclaré Stuart Appelbaum, président de RWDSU, dans le communiqué. « … C’est un autre exemple scandaleux de l’entreprise qui fait passer les bénéfices avant la santé et la sécurité de ses travailleurs, et nous ne pouvons pas le tolérer. »

Le bâtiment directement impacté par la tempête est un poste de livraison qui a ouvert ses portes en juillet 2020 ; elle emploie environ 190 personnes. Les stations de livraison préparent les commandes qui sont récupérées par les entrepreneurs pour les itinéraires du dernier kilomètre.

Amazon a annoncé qu’il faisait un don d’un million de dollars à la Edwardsville Community Foundation.

Les dirigeants d’Amazon ont abordé la situation sur Twitter, notamment le fondateur Jeff Bezos, le PDG Andy Jassy et Dave Clark, PDG d’Amazon Worldwide Consumer. Un travailleur a répondu au tweet de Clark en disant qu’elle ne pouvait pas se rendre au travail à cause des tornades et qu’elle n’avait pas pu obtenir d’aide pour éviter une pénalité de présence.

Clark a répondu et s’est excusé.

Je suis un travailleur d’Amazon dans le Kentucky, une tornade a frappé à 3 km de chez moi et je ne pouvais physiquement pas me rendre au travail pendant mon quart de travail. L’équipe de l’ERC m’a dit qu’elle n’avait aucune trace de tornades dans le Kentucky et qu’elle ne pouvait pas m’aider à ne pas réduire le temps de présence pour aujourd’hui. – ᴄᴀᴍᴘʙᴇʟʟ (@LCampbell_35) 11 décembre 2021

Désolé Leslie, j’ai partagé avec l’équipe, nous allons le réparer pour vous tous. – Dave Clark (@davehclark) 12 décembre 2021

Je remercie tout le monde pour la sensibilisation pour ce tweet. Je sais que la situation de chacun avec Amazon est différente, mais l’établissement pour lequel je travaille s’est globalement bien passé. J’admets qu’il y a des choses qui pourraient être meilleures, mais j’ai travaillé pour une entreprise dans le passé qui était bien pire. – ᴄᴀᴍᴘʙᴇʟʟ (@LCampbell_35) 12 décembre 2021