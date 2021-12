Une tornade ravage un entrepôt d’Amazon dans l’Illinois, faisant des morts

Plusieurs personnes sont mortes après qu’une tornade a gravement endommagé un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois, vendredi soir.

La police a confirmé les décès, mais on ne sait pas encore exactement combien de personnes sont mortes.

Amazon a publié cette déclaration du porte-parole Kelly Nantel en réponse à une enquête de . :

« Nous sommes profondément attristés par la nouvelle que des membres de notre famille Amazon sont décédés à la suite de la tempête à Edwardsville, dans l’Illinois. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes, leurs proches et toutes les personnes touchées par la tempête. Nous continuons d’accompagner nos collaborateurs et nos partenaires sur le territoire. Nous tenons également à remercier tous les premiers intervenants pour leurs efforts continus sur place. »

Edwardsville est à environ 25 miles à l’est de Saint-Louis. Amazon y a ouvert deux entrepôts en 2016.

Vendredi, une série de tornades a ravagé plusieurs États du centre des États-Unis, dont le Kentucky, où au moins 50 personnes seraient mortes. Le président Biden a qualifié cela de « tragédie inimaginable ».

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que plus d’informations seront disponibles.