Une tornade traverse le Midwest, le nombre de morts pourrait dépasser les 100

Des tornades ravagent le Kentucky, l’Illinois et d’autres États… et le nombre de morts pourrait atteindre 100… et il pourrait même aller plus loin.

Les images sont horribles… une tornade a parcouru 223 milles, déchirant comté après comté dans le Kentucky. Le gouverneur Andy Beshear a déclaré : « Nous avons des morts dans plusieurs comtés. C’est l’une des nuits les plus difficiles de l’histoire du Kentucky.

Et il y a eu au moins un mort en Arkansas vendredi soir, lorsqu’une tornade a ravagé une maison de retraite, provoquant l’effondrement du bâtiment.

Prières immédiatement pour les résidents et la famille de Monette, AR. Tornade massive avec destruction. Monette Arkansas Nursing Home a été directement touché par les résidents. #Monette #tornade pic.twitter.com/0Z2Onse9Ej – Real Talk Maggie (@realtalkmaggie) 11 décembre 2021 @realtalkmaggie

Et il y a ce … des travailleurs à l’intérieur d’une usine de bougies du Kentucky ont posté un audio sur Facebook … montrant la terreur pure de l’événement météorologique. On peut entendre les ouvriers sangloter et demander de l’aide… « S’il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes à l’usine de bougies de Mayfield. S’il vous plaît, s’il vous plaît. nous de l’aide, nous sommes piégés. »

Kyanna Lou/Facebook

Elle continue… « Le mur est collé à moi. Personne ne peut nous atteindre, vous tous, nous ne pouvons pas bouger. »

Ce n’est pas fini… il y a encore des avertissements de tornade et les conséquences ont laissé d’énormes portions de divers États sans électricité.