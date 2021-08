Une torsion soudaine en tant que starlette avec Tottenham, les liens de Leicester conviennent d’un nouvel accord

Noni Madueke a signé un nouveau contrat avec le PSV Eindhoven pour suspendre les plans de tout club de Premier League essayant de le signer.

L’ailier né à Barnet, Madueke, avait été fortement pressenti pour retourner dans son pays d’origine cet été. Il a fait sa carrière jusqu’à présent aux Pays-Bas avec le PSV. Les goûts de Manchester United, Liverpool et son ancien club de jeunes Tottenham aurait recherché un accord pour le signer. Mais l’international anglais des moins de 21 ans restera à la place en Eredivisie.

Le PSV a annoncé avoir prolongé le contrat de Madueke jusqu’en 2025, ce qui repoussera ses prétendants pour le moment.

Un journaliste portugais a affirmé plus tôt mercredi que Leicester s’intéresse également à Madueke. De plus, on pensait que le PSV pourrait encaisser après son échec à se qualifier pour la Ligue des champions. Mais ils ont maintenant clairement exprimé leurs intentions – et c’est tout le contraire.

La partie néerlandaise gardera Madueke et fera attendre Leicester, Liverpool, Spurs et United.

Le joueur de 19 ans est satisfait de la décision, racontant leur site Web : « Depuis que je suis ici, j’ai remarqué de tout que c’est le meilleur endroit pour se développer. Je n’ai donc pas hésité un instant à rester ici plus longtemps.

« Je me suis senti chez moi au PSV dès le premier jour. Nous allons passer un bon moment ensemble à Eindhoven, avec de merveilleuses soirées de football. »

Le patron du PSV confirme son intérêt pour Madueke

Le directeur du PSV, John de Jong, n’a pas caché le fait que Madueke était demandé lorsqu’il a donné son avis sur l’extension.

De Jong a ajouté : « Il y avait beaucoup d’intérêt de la part des clubs étrangers pour Noni, mais nous voulions connecter Noni au PSV encore plus longtemps. Après de bonnes discussions avec Noni et sa famille, il a réussi à prolonger son contrat jusqu’en 2025.

“En tant que club, nous sommes très heureux que Noni reste et nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse.”

Madueke a disputé 32 matches avec le PSV lors d’une année décisive la saison dernière, marquant neuf buts. Il a déjà six buts en neuf matchs dans diverses compétitions à son actif cette saison.

