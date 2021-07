Une touche d’Awadh : projets d’archives et de musée à Ayodhya pour mettre en valeur le patrimoine d’Awadh

Les archives/musée feront partie du Centre culturel indo-islamique, qui comprendra également une bibliothèque et une cuisine communautaire, tous centrés sur le patrimoine d’Awadh.

Les mains de Pushpesh Pant sont pleines pour les deux prochaines années. Au cours de la pandémie de l’année dernière, l’historien de l’alimentation et expert en relations internationales basé à Delhi a été nommé conservateur consultant pour les archives et le musée d’Awadh dont la construction est proposée dans le «complexe masjid» de cinq acres attribué au conseil d’administration Sunni Waqf de l’Uttar Pradesh à Ayodhya Village de Dhannipur dans l’affaire Ramjanmabhoomi-Babri Masjid. Les archives/musée feront partie du Centre culturel indo-islamique, qui comprendra également une bibliothèque et une cuisine communautaire, tous centrés sur le patrimoine d’Awadh.

Pant est prêt pour la tâche même au milieu de toutes les incertitudes. « L’état actuel de la pandémie et les prochaines élections d’État dans l’Uttar Pradesh pourraient retarder le projet, mais les travaux sont en cours. J’ai poursuivi mes consultations de recherche et je travaille régulièrement sur le plan directeur du musée, de la bibliothèque et de la cuisine communautaire », a déclaré l’universitaire à la retraite de 75 ans lors d’une conversation téléphonique.

Le complexe de masjid est sous la supervision de la Fondation culturelle indo-islamique, une fiducie constituée par le conseil d’administration de l’UP Sunni Waqf pour construire la mosquée du village de Dhannipur. Outre une bibliothèque, un musée et une cuisine communautaire, le complexe abritera également un hôpital et une école.

Harmonie & humanité

Selon Pant, la prémisse du musée sera la culture indo-islamique car elle favorisera le tissu multiculturel de l’Inde. « Je développe un centre pour représenter la culture syncrétique de l’Inde dans laquelle hindous et musulmans vivent en harmonie, guérissent et nourrissent l’humanité dans le véritable esprit de l’Islam… une véritable représentation du passé glorieux. Si vous continuez à parler de vengeance, il n’y aura jamais de réconciliation. Mon travail doit donc représenter la réconciliation et non la vengeance… tout comme le célèbre biographe Rajmohan Gandhi exprime la trajectoire de l’histoire de l’Asie du Sud dans son livre intitulé Revenge and Reconciliation », dit-il.

Fait intéressant, l’orientation culturelle islamique de Pant vient de ses ancêtres. « Mon grand-père maternel a été ministre de l’intérieur du domaine de Rampur dans l’Uttar Pradesh… il était le seul ministre hindou du nawab de Rampur », explique Pant.

L’histoire dans l’assiette

Environ 500 mètres carrés des cinq acres alloués ont été réservés au musée, à la bibliothèque et à la cuisine communautaire, qui offriront des plats délicieux. «La cuisine communautaire servira des plats avec une histoire unique comme le plat murgh shikasta hari pasand, autrefois préparé par la chanteuse ghazal Begum Akhtar exclusivement pour le roi Hari Singh du Cachemire lors de sa visite à Faizabad, ainsi nommé hari pasand… en plus de gosht-roti, tehri, puri -sabzi, baigan ka bharta, nonia gosht, zarda, chaap et plus encore. On peut savourer des plats des régions d’Awadh, Lucknow, Faizabad, Jaunpur, Banaras et Barabanki », explique Pant, énumérant les noms de quelques amis et collaborateurs clés du musée, dont Atiya Zaidi à Jaunpur, Izzat Husain et Muhammad Farouk à Lucknow, Prasads à Shahjehanpur, Sherwanis et Qamar Agha à Allahabad, Sara, Aslam et Hemant Sharma à Varanasi, Ali Mahmudabad et Osama Jalali à Rampur, Yatindra Mishra à Ayodhya et Raman Hitkari à Faizabad.

Il est prévu de promouvoir et de servir la cuisine locale de Faizabad dans un format théla rustique et d’impliquer les chefs locaux pour aider à maintenir leurs moyens de subsistance. « Nous aimons tous visiter les restaurants de kebab-roti en bord de route à Purani Dilli. De même, nous voulons promouvoir les aliments du terroir préparés de manière saisonnière, abordable et nutritive. Des sessions de dégustation à Delhi, Lucknow et Agra à l’avenir donneront un aperçu de ce que nous servons dans le complexe », explique Pant, qui est également consultant auprès de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) et qui s’approvisionne actuellement dans le cloud. idées avec des chefs d’hôtels cinq étoiles qui peuvent former bénévolement des chefs locaux.

Ancien nouveau

En mettant l’accent sur les espaces publics ouverts et verts, le musée présentera des constructions de la culture indo-islamique dans des tombes et des temples avec des modèles de Rumi Darwaza et Bara Imambara de Lucknow, ainsi que des archives numériques avec des dessins et des manuscrits illustrés.

La bibliothèque aura des traductions en hindi de livres en ourdou, des spécimens de calligraphie en ourdou, en plus de l’art indo-islamique et des photographies de différentes mosquées en Inde. De la plus grande mosquée d’Inde, le Taj-ul-Masjid de Bhopal, à Sunehri Masjid à Jaunpur et à la mosquée Mishkal à Kozhikode, qui est considérée comme un important monument culturel, historique et architectural au Kerala, il y aura une variété d’expositions. la sainteté du Saint Coran, le Tabizi Coran, une micro édition miniature, emballée dans un petit cercueil en forme d’amulette, peut afficher la virtuosité du calligraphe. Je veux couvrir l’impact d’Awadh sur le reste des cultures. Comme l’influence chiite du Nizam d’Hyderabad ne peut pas être prise dans une mosquée sunnite, mais cela peut faire partie des archives… La bibliothèque orientale Khuda Bakhsh à Patna ou la bibliothèque Rampur Raza située à Rampur, dans l’Uttar Pradesh, a illustré des manuscrits… ceux-ci peuvent être un dépositaire du patrimoine culturel indo-islamique et un trésor de connaissances », partage Pant, ajoutant qu’ils auront également la calligraphie indo-islamique, les œuvres chikankari, l’ittar, la poterie, l’artisanat, etc.

Il est également prévu de former les enfants. “Une madrasa pour que les enfants apprennent la calligraphie sur ordinateur ou (nous pourrions) former de jeunes garçons comme guides qui peuvent parler différentes langues et expliquer aux touristes le lieu et son histoire… les possibilités sont infinies”, explique Pant, ajoutant: “Je” Je ne suis pas musulman mais athée et reconnaissant d’avoir été choisi pour le poste.

