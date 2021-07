2018-19 de Paul McCartney Tour de rafraîchissement a montré que son amour de sortir sur la route pour jouer ses chansons est resté intact. Il a également souligné que la façon dont il fait ses tournées a elle-même parcouru un long chemin.

Si nous mentionnons l’idée que Paul et le groupe montent dans un bus pour des destinations inconnues, vous pouvez bien supposer que nous sommes sur le territoire du Magical Mystery Tour. Au lieu de cela, nous remontons le temps jusqu’au 9 juillet 1972. C’est à ce moment-là que McCartney et son groupe encore relativement nouveau, Wings, ont suivi leur tournée universitaire au Royaume-Uni plus tôt dans l’année en montant à bord d’un bus à impériale londonien à toit ouvert et décoré de couleurs vives. pour l’itinéraire Wings Over Europe.

Retour au collège

Paul et le groupe avaient étonné et ravi leurs fans britanniques en février de la même année, en organisant une tournée dans les universités britanniques. C’était son premier programme en direct depuis Les Beatles ont finalement décidé qu’ils ne pouvaient plus supporter les cris assourdissants et la manie implacable des fans, finissant en tant qu’entité de tournée en 1966. Après la sortie fin 1971 du Album de la vie sauvage, les nouvelles dates discrètes ont soutenu le single controversé “Give Ireland Back To The Irish”. La chanson a été interdite par la radio pour sa position politique franche.

Dans un contraste dramatique, Wings a poursuivi avec un single qui a été critiqué pour la raison absolument opposée: l’approche de la comptine, littéralement, de “Mary Had A Little Lamb”. C’était leur sortie actuelle alors qu’ils montaient dans un bus avec leurs noms fièrement et soigneusement gravés au dos : Paul et Linda McCartney, Denny Laine, Henry McCullough et Denny Seiwell, avec les enfants McCartney et l’équipe de route également à bord. Première destination : Ollioules, dans le sud-ouest de la France.

“Nous savions que nous allions faire une tournée en Europe et qu’il ferait beau, et l’idée d’être coincé dans un bus tout le temps, d’aller de ville en ville, d’hôtel en hôtel, n’était pas trop attirante”, se souvient sur paulmccartney.com. “Nous avons donc décidé de voyager dans un bus à toit ouvert et avons eu un peu de soleil en voyageant d’un endroit à un autre.”

Ce premier concert a eu lieu au Centre Culterelle, Châteauvallon. Wings a présenté un généreux ensemble de 20 chansons qui constituerait la base d’un itinéraire de 26 dates et neuf pays jusqu’au 24 août. L’émission du 9 juillet présentait les deux singles susmentionnés, ainsi que des morceaux de Wild Life, dont « Bip Bop », « I Am Your Singer » et la chanson titre.

Le spot vedette de Denny Laine

Laine a chanté sa magnifique ballade “Say You Don’t Mind”, qui venait d’être classée dans le Top 20 au Royaume-Uni en mars 1972 pour l’ancien (et futur) chanteur de Zombies Colin Blunstone. Il y avait des chansons des projets immédiatement pré-Wings de Paul tels que « Maybe I’m Amazed » de McCartney et « Smile Away » de Ram. Le prochain single des Wings “Hi Hi Hi” présentait également un plaisir rock’n’roll pur, comme sur les reprises de “Blue Moon Of Kentucky” et “Long Tall Sally”.

L’intention était d’enregistrer des spectacles sur la tournée pour une future sortie live. Bien que cela ne se soit pas produit, la version live de “The Mess” du spectacle du 21 août à La Haye, aux Pays-Bas, est devenue la face B du single n ° 1 américain de 1973 “My Love”.

«Nous avons peint l’extérieur psychédélique, comme un bus magique», dit McCartney à propos de leur transport de tournée lors de ce voyage harmonieux. « Si vous regardez les choses très directement, très conventionnellement, c’était une chose assez folle à faire, de mettre un parc sur le pont supérieur du bus et d’y mettre tous les enfants en conduisant à travers l’Europe. Ce n’était pas ce qu’on attend d’un groupe normal. Mais nous n’étions pas un groupe normal.

