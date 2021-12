Une tragédie au Bangladesh après l’incendie d’un bateau

24/12/2021

Les autorités bangladaises ont relevé à 36 le nombre de morts dans l’incendie ce vendredi d’un bateau dans lequel voyageaient entre 700 et 800 passagers, un événement qui a également fait près d’une centaine de blessés tandis que les efforts de sauvetage se poursuivent.

Le chef administratif de la région sud de Jhalokathi, Mohammad Zohor Ali, a déclaré à Efe que Les équipes de secours ont jusqu’à présent récupéré 36 corps.

« Près d’une centaine de blessés ont été envoyés dans les hôpitaux. On ne sait toujours pas exactement combien de passagers se trouvaient sur le bateau, nous avons des témoignages différents de personnes différentes. Pour le moment, nous supposons qu’entre 700 et 800 passagers étaient à bord », a ajouté Ali.

Un responsable des pompiers de la région sud de Barisal, Faizul Haque, a déclaré à Efe que le feu virulent s’est déclaré, pour des raisons encore inconnues, vers 3h30 heure locale (21h30 GMT jeudi) sur le bateau qui a navigué du district de Barguna vers la capitale bangladaise sur la rivière Sugandha.

Kamal Uddin, directeur adjoint du service d’incendie de la région, a déclaré à Efe que C’était un navire à trois étages et l’opération de sauvetage en cours a été entravée par un épais brouillard.

Chaos et panique

Sourav Ahmed Ashiq, un avocat qui voyageait sur le bateau, a expliqué que les passagers ont pris conscience de l’incendie vers trois heures du matin et ils ont été forcés de sauter dans la rivière.

« Il faisait nuit et il y avait aussi du brouillard. Au début, nous ne pouvions pas décider où nager », a déclaré Ashiq, qui a rappelé comment plusieurs femmes ont quitté le navire avec leurs enfants attachés dans le dos.

« Soudain, nous avons vu une lumière… et nous avons nagé dans cette direction. Les habitants nous ont secourus et nous ont donné des vêtements secs et du thé. Ils m’ont emmené à l’hôpital parce que j’avais respiré de la fumée, Je suis encore traumatisé », a-t-il expliqué.

Les accidents maritimes, tels que les naufrages et les collisions entre navires sont fréquents dans le pays, où des centaines de voies navigables, y compris les fleuves du delta du Gange tels que le Brahmapoutre, Padma et Meghna, sont couramment utilisées pour le transport.

Dans la plupart des cas, ces accidents peuvent être attribués à la la surcharge et le mauvais état des bateaux, mais les incendies sont relativement rares.

Selon la Bangladesh Passenger Welfare Association, un total de 313 personnes sont décédées et 371 sont toujours portées disparues dans 183 accidents sur les voies navigables du pays en 2020.

L’un des derniers accidents avec plus de victimes a eu lieu en août dernier, lorsque au moins 22 personnes sont mortes lorsqu’un bateau a chaviré dans une zone fluviale relié à une rivière à l’est du pays.