Une tragédie déchirante s’échappe de “Spider-Man: No Way Home”

Spider-Man est si populaire auprès des fans et les films sont toujours des événements très attendus qui rapportent beaucoup d’argent. Certains d’entre eux pourraient être meilleurs que d’autres, mais les fans voudront toujours les voir tous. Cela dit, l’excitation autour de Spider-Man: No Way Home est sans précédent. C’est parce que Sony et Marvel sont sur le point de livrer une histoire inédite dans les films de Spider-Man ou même dans le MCU. Nous regardons un film multivers/Spiderverse. Plusieurs versions de Spider-Man affronteront six méchants qui sont apparus dans les précédents films de Spider-Man. C’est le plus grand secret de No Way Home, un spoiler qui a fuité encore et encore au cours des derniers mois.

Certaines des fuites de No Way Home indiquent également que le film aura son propre moment déchirant. Si vous êtes un fan de spoilers, vous savez déjà ce que cette scène est censée être. Et vous mourez probablement d’envie de découvrir le secret. Il se trouve qu’un leaker prétend connaître un détail clé de ladite scène. Mais on ne peut pas le regarder avant de te dire que des spoilers importants pourraient suivre ci-dessous.

Le mystérieux leaker Spider-Man

Nous avons souvent parlé d’un leaker qui s’appelle Spider-Fan sur les réseaux sociaux. C’est parce que le leaker a publié plusieurs images fixes de No Way Home qui montraient Andrew Garfield et Tobey Maguire en costume de Spider-Man. Sony a confirmé que les photos sont authentiques en tentant de les supprimer d’Internet avec des revendications de droits d’auteur. Le leaker a ensuite posté une vidéo de Garfield portant son costume Spider-Man. C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que l’une des images obtenues par le leaker provenait de cette scène particulière – le gros plan de Garfield.

Le leaker nous a également montré des captures d’écran de séquences mettant en scène certains des méchants de Sinister Six qui ont été taquinés dans la première bande-annonce de No Way Home. Selon ces images, Willem Dafoe et Jamie Foxx joueront respectivement Green Goblin et Electro.

Enfin, le leaker a publié une scène No Way Home d’un employé de VFX. Cette image nous a donné un aperçu de la prison du docteur Strange (Benedict Cumberbatch), où le sorcier emprisonnera les méchants du Spiderverse. Cette fuite nous a montré Sandman, The Lizard, Doc Ock et Electro tous dans des cellules séparées. Si les affirmations de Spider-Fan sont réelles, cela a également coûté son travail au responsable de la fuite.

Tout cela pour dire que Spider-Fan semble avoir accès à de véritables informations No Way Home. En fin de compte, ce sont toujours des fuites, donc rien ne peut être confirmé jusqu’à ce que nous voyions le film.

Cela nous amène à cette scène déchirante dans No Way Home, et c’est votre dernière chance d’éviter les spoilers à venir.

De gauche à droite : Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) et une personne blonde. Source de l’image : Sony et Marvel

La grande scène de la mort de No Way Home

Nous avons également souvent expliqué que la mort est un élément que Marvel utilise régulièrement dans ses films MCU pour souligner la gravité des menaces dans les histoires. Les films pourraient être des aventures PG-13 amusantes remplies d’action que tout le monde peut apprécier. Mais Marvel veut qu’ils soient plus émotifs que les films de super-héros fades où les personnages principaux survivent toujours et où tout le monde finit par être heureux. Alors que les Avengers gagnent généralement dans ces histoires, il y a souvent un prix à payer. Les héros sont blessés, physiquement et mentalement. Et certains d’entre eux, ou leurs proches, meurent dans le processus.

No Way Home aura sa propre scène de mort dans le troisième acte. C’est un détail déchirant de l’intrigue que nous avons vu dans plusieurs fuites jusqu’à présent. On ne sait toujours pas qui meurt à la fin de No Way Home. Mais certaines de ces fuites prétendent que Marvel et Sony ont tourné différentes versions de la scène pour empêcher la mort du personnage principal de fuir.

Les personnages les plus susceptibles de mourir dans No Way Home sont Tante May (Marisa Tomei), MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon). Il est toujours possible que l’un des autres héros de Spider-Man périsse en combattant les méchants. Quoi qu’il en soit, la scène de la mort dans No Way Home est censée rendre Peter Parker de Tom Holland fou de rage, au point qu’il envisagerait d’assassiner le méchant principal.

Pour rappel, No Way Home reprend juste après Far From Home. Peter doit se défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait tué Mysterio (Jake Gyllenhaal). C’est quelque chose qu’il n’a jamais eu l’intention de faire. Mais si la scène de la mort de No Way Home est exacte, nous pourrions voir Peter arriver au point où il voudrait vraiment tuer un méchant.

Qui meurt dans Spider-Man 3 ?

Spider-Fan ne dit pas à ses followers qui meurt dans No Way Home dans le tweet suivant. Mais il prétend que ce ne sera pas une variante de Spider-Man. C’est un détail important qui devrait vous rassurer.

Pour ceux qui sont inquiets

Aucun Spider-Man ne mourra dans NWH

Et aussi nwh n’est pas le seul film avec spiderverse

Il y aura plus de films spiderverse à l’avenir

Et des personnages plus spidy comme la soie, la femme araignée, les milles morales etc.

Et tout cela sera connecté par MADAM WEB. pic.twitter.com/mui4uLl73z – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 24 septembre 2021

Selon le leaker, No Way Home n’est que le premier film d’action en direct de Spiderverse. Nous en verrons plus à l’avenir, avec des variantes supplémentaires de Peter Parker.

Nous avons expliqué plus tôt que No Way Home aide à la fois Marvel et Sony à faire avancer leurs programmes. Marvel veut son histoire multivers, tandis que Sony veut son univers Spiderverse. No Way Home aide avec les deux. Le film nous donnera le premier film multivers du MCU. Quant au SSU, il aidera Sony à relier tous ses films Spider-Man et à se préparer pour l’avenir.

Tuer une variante de Spider-Man si tôt dans le Spiderverse irait à l’encontre des intérêts de Sony. Tom Holland est le principal Spider-Man, il ne peut donc pas mourir. Mais Sony et Marvel pourraient également avoir des projets pour les autres. Maguire, par exemple, pourrait faire une apparition dans Doctor Strange 2.

Par ailleurs, Daniel Richtman, un initié bien connu de Marvel, a posté sur Twitter que No Way Home n’est que le début de la saga multivers. C’est un détail qui semble plus pertinent pour le MCU que pour le SSU. Même ainsi, faire mourir un Spider-Man dans une scène décisive de No Way Home n’aurait aucun sens.

No Way Home n’est que le début de la saga Multiverse – RPK (@RPK_NEWS1) 24 septembre 2021

Spéculation mise à part, Spider-Man: No Way Home sera présenté le 17 décembre, avec une deuxième bande-annonce qui aurait été abandonnée dans les mois à venir.