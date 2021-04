Une tragédie revisitée – Le Financial Express

Les Indiens avaient besoin d’apprendre l’obéissance, croyait Michael O’Dwyer, lieutenant-gouverneur du Pendjab. Le 13 avril 1919, il fit marcher ses soldats dans le jardin clos et leur ordonna d’ouvrir le feu.

Jallianwala Bagh: une histoire révolutionnaire du massacre de 1919

VN Datta

Pingouin Random House

Pp 248, Rs 399

Sur la base d’une exploration méticuleuse des sources primaires et des témoignages oraux des survivants et des victimes de 1919, VN Datta élabore un récit unique et de première main de l’événement le plus violent et de son héritage dans l’histoire de l’Inde moderne et fournit une image complexe de la ville d’Amritsar, où il a grandi. Jallianwala Bagh est un récit rigoureux des causes, de la nature et de l’impact du carnage qui a secoué la nation et a irrémédiablement blessé sa conscience collective. Il apporte une perspective savante locale et tout à fait différente sur la violence impériale, raciale et militaire au XXe siècle.

Udham Singh: La revanche de Jallianwala Bagh

Anita Anand

Simon et Schuster

Pp370, Rs 499

Les Indiens avaient besoin d’apprendre l’obéissance, croyait Michael O’Dwyer, lieutenant-gouverneur du Pendjab. Le 13 avril 1919, il fit marcher ses soldats dans le jardin clos et leur ordonna d’ouvrir le feu. Selon la légende, un jeune orphelin de basse caste nommé Udham Singh a été blessé dans le massacre. Pris au piège dans le Bagh jusqu’au matin, il a été forcé d’entendre les cris des mourants. À l’aube, on dit qu’il a ramassé une poignée de terre imbibée de sang, l’a enduite sur son front et a juré de se venger. Le livre jette une lumière dévastatrice sur l’un des événements les plus horribles du Raj, mais se lit comme un thriller tendu.

