Une tranche de gâteau de 40 ans du mariage de la princesse Diana pour 500 £

Une tranche d’un gâteau vieux de plusieurs décennies peut-elle rapporter jusqu’à 500 livres ? Alors que l’on peut indifféremment jeter une tranche froissée d’un gâteau ordinaire, même une toute petite tranche de gâteau coupée il y a 40 ans lors du mariage du prince Charles britannique et de la princesse Diana vaut un trésor. Une servante prémonitoire de la Maison royale qui a organisé la cérémonie de mariage en 1981 avec des centaines de ses goûts a décidé de ne pas avoir le gâteau et l’a gardé pour la postérité. Moyra Smith, qui était une employée de la reine mère à Clarence House, a reçu une part d’un gâteau qui aurait été coupé pour les serviteurs royaux. La même part de gâteau va maintenant être vendue aux enchères en Grande-Bretagne le 11 août, a rapporté la BBC.

La vente aux enchères de la part de gâteau de 40 ans a attiré l’attention du monde entier. Selon un rapport de The Independent, la tranche mesure huit pouces sur sept pouces et affiche la décoration des armoiries royales en rouge, or et bleu. Smith, qui a dû empêcher sa famille et elle-même d’avoir le gâteau contrairement à ses pairs, a vendu la part à un collectionneur en 2008. La même part de gâteau est maintenant mise aux enchères par Dominic Winter, basé dans le Gloucestershire.

Chris Albury, évaluateur spécialisé chez Dominic Winter, a déclaré par la BBC que la tranche pouvait rapporter entre 300 et 500 £. Parlant de la tranche, Albury a déclaré en plaisantant qu’il ne recommanderait pas au gagnant de l’enchère d’avoir le gâteau bien que le gâteau soit destiné à durer des siècles. Mme Smith, qui était assez prémonitoire pour reconnaître la valeur de la part de gâteau, avait pris des mesures pour s’assurer que le gâteau restait frais et le gardait dans un moule à gâteau fleuri. Smith avait également apposé une étiquette faite à la main sous le gâteau qui mentionnait : [sic] Gâteau de mariage.”

Le prince Charles a épousé la princesse Diana en juillet 1981. Le couple qui avait porté son statut de célébrité royale au plus haut niveau à travers le monde s’est séparé en 1992 et a finalement divorcé en 1996. Peu de temps après, en 1997, la princesse Diana est décédée dans une voiture. accident auquel ont survécu le prince Charles et ses deux fils, le prince William et le prince Harry.

