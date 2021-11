Une tranche de vie | Critique du livre : In Turmoil de Sushil Chadha

Chadha dévoile son trésor de sagesse et ce qui en ressort sont 14 contes avec des complexités d’émotions et de relations humaines.

Par Reya Mehrotra

Ils disent que la vie est courte, mais vivre chaque jour, survivre à des situations et faire des choix qui peuvent ou non conduire à une conclusion heureuse font de la vie un long voyage et une agitation constante. L’auteur Sushil Chadha capture cette tourmente dans une anthologie de nouvelles – In Turmoil publiée par Unicorn Books. Chadha dévoile son trésor de sagesse et ce qui en ressort sont 14 contes avec des complexités d’émotions et de relations humaines.

La première histoire intitulée Plunder trouve un homme se remémorant son temps avec un couple aliéné par leurs propres enfants qui l’ont presque adopté et sont devenus ses parents adoptifs. Ties et Spin in the Rain explorent les complications des relations conjugales, de l’amour perdu et du désir ardent. Diamonds parle de l’importance de la confiance dans une relation et de l’importance du soutien familial. Broken Pieces parle d’un homme faible qui ne s’est jamais défendu et cherche constamment l’approbation et le prix qu’il paie pour cela. « Bien que né sous le puissant signe Lion, je n’ai jamais pris de décision dans la vie. D’autres décident pour moi », écrit Chadha pour le protagoniste, comme un écrivain pour enfants écrirait pour son jeune lecteur pour rendre les choses évidentes.

L’histoire Verdict canalise un juge égocentrique qui prend plaisir à ridiculiser et à dominer son cousin éloigné Ramdin, le traitant comme son « serviteur », comme Ramdin, fidèle, fragile et soumis, est prêt à donner sa vie pour son « maître ‘. L’attente, comme son nom l’indique, signifie l’attente de l’ultime évasion : la mort. Un vieux couple, délaissé par leurs enfants, et épuisé des responsabilités de la vie, sans plus se parler après avoir passé des décennies ensemble, tombe maladivement dans sa routine du néant. Une étincelle de lumière brille lorsqu’une jeune fille emménage, mais «l’attente» continue quand elle aussi part.

L’auteur fait un beau travail avec Swing qui raconte comment la balançoire a donné des ailes à Sheila qui aimait voler haut avec elle quand elle était enfant. Quand son heure est venue, après avoir vécu une vie riche et épanouie en tant que l’une des femmes les plus prospères du pays, elle s’assoit une dernière fois sur sa balançoire.

L’anthologie est livrée avec un scénario fort qui démêle les complications des relations. Cependant, l’approche ouvertement simple et un style d’écriture simple en font une lecture facile. L’auteur emballe soigneusement les histoires de vie et les émotions dans une anthologie et la présente aux lecteurs pour voir la vie se dérouler en mots.

Dans la tourmente

Sushil Chadha

Livres Licorne

pp 192, Rs 250

