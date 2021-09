Une transaction Bitcoin de 2 milliards de dollars est enregistrée

in

Les transactions Bitcoin commencent déjà à être presque aussi quotidiennes qu’un virement bancaire normal. Eh bien, le volume des transactions a affiché une haute performance, cela seulement en 2021. Cependant, les grosses transactions réclament toujours l’attention des utilisateurs de l’écosystème crypto. Et cette fois, c’est une transaction Bitcoin de 2 milliards de dollars qui a surpris tout le monde.

De plus, l’autre facteur qui a surpris tout le monde avec cette transaction était le coût des frais de transfert. Eh bien, bien que les frais Bitcoin aient toujours été reconnus comme l’un des plus bas, le coût par transaction a augmenté de plus de 500% ces derniers mois.

Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’une transaction de cette ampleur serait vue.

Des frais de transaction Bitcoin de seulement 0,78 $

Les données de bloc Blockchain.com ont indiqué qu’une transaction Bitcoin frappante avait été traitée lundi soir. Ceci pour une valeur de 2 milliards de dollars. Cependant, ce qui était le plus surprenant, c’est que malgré l’énorme valeur financière, le détenteur du portefeuille inconnu n’a payé que 0,00001713 BTC de frais équivalents à 0,78 $.

Une nouvelle transaction Bitcoin de 2 milliards de dollars a été effectuée, avec des frais de transaction très bas pour le dénominateur commun. Source : Blockchain.com

Il convient de mentionner qu’on ne sait pas quel était le but de cette transaction Bitcoin, ou quelle personne ou entité l’a adoptée. Cependant, il s’agit d’un simple échantillon de l’énorme potentiel et de l’impact des transactions financières utilisant les technologies de crypto-monnaie et de blockchain.

Il est important de savoir que ce n’est pas le premier signe d’une transaction de cette ampleur. Beaucoup moins avec des frais minimes. En août 2020, une transaction Bitcoin d’une valeur de 1 milliard de dollars a été enregistrée avec des frais nominaux de seulement 4 dollars.

Pourquoi des frais de transaction si bas ?

Selon BitInfoChart, le prix moyen des frais de transaction Bitcoin est de 0,000058 BTC (2,67 $). Il s’agit d’un niveau bas constant au cours des deux derniers mois, mais il n’avait pas été défini auparavant depuis le début de la poussée haussière du marché en octobre 2020.

De même, les frais de transaction moyens pour le deuxième plus grand crypto par capitalisation boursière, Ether (ETH), sont toujours plusieurs multiples (770 %) plus élevés à 0,0061 ETH (20,44 $).

Par conséquent, ce rythme de transaction pourrait avoir un sens en raison du sentiment haussier observé sur le marché. De plus, cela coïncide avec les réserves de Bitcoin sur les principales bourses de crypto-monnaie enregistrant de nouveaux creux pluriannuels cette semaine, similaires aux frais de transaction, des niveaux jamais vus depuis le début de la poussée haussière en octobre 2020.

