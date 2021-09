Une transaction de 100 000 USDT sur Ethereum a payé des frais énormes de 24 millions de dollars US

in

Pour Hannah Perez

La raison des frais de millionnaire est inconnue, bien qu’il soit supposé qu’il s’agissait d’une erreur de frappe. Il s’agit probablement des frais de transaction Ethereum les plus élevés de l’histoire.

***

Une transaction sur le réseau Ethereum enregistrée lundi a provoqué une étrangeté au sein de la communauté après avoir payé des frais inhabituellement élevés.

Une adresse de portefeuille payé une somme exorbitante de plus de 23 millions de dollars US pour envoyer seulement 100 000 Tether (USDT), cent mille dollars américains, en utilisant le réseau Ethereum. Selon les données de l’explorateur de blocs Etherscan, la transaction a eu lieu il y a environ quatre heures et a payé des frais de transaction de 7 676,6 ETH, évalués à 23,4 millions de dollars au moment de la rédaction.

Plateforme de financement décentralisé (DeFi) DeversiFi a rendu compte de la transaction USDT, qui était destinée à atteindre l’un de ses portefeuilles. Il est supposé que le montant des frais de transaction était un lapsus de l’émetteur qui avait commis une erreur lors de la fixation de la commission.

À 11 h 10 UTC le 27 septembre, une transaction de dépôt a été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel à partir de l’interface utilisateur principale de DeversiFi avec un taux de gaz faussement élevé.

À 11h10 UTC le 27 septembre, une transaction de dépôt a été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel à partir de l’interface utilisateur principale de DeversiFi avec des frais d’essence trop élevés.https : //t.co/OpSHkkFiBo – DeversiFi ???? (@deversifi) 27 septembre 2021

“DeversiFi enquête actuellement sur la cause pour déterminer comment cela s’est produit et vous tiendra au courant. Il n’y a aucun fonds client dans DeversiFi qui est à risque et c’est un problème interne que DeversiFi doit résoudre. Les opérations ne sont pas affectées », ont-ils ajouté dans un autre tweet.

Nouveau record pour les frais Ethereum les plus élevés ?

Selon The Block, le la transaction a été envoyée depuis l’un des principaux portefeuilles de l’échange centralisé Bitfinex et l’argent s’est retrouvé dans l’un des portefeuilles Deversifi, un échange décentralisé (DEX) incubé par Bitfinex. Cependant, le message de Deversifi sur Twitter suggère que le déménagement était une affaire interne de la plateforme.

Il convient de noter qu’Etherscan et le service d’analyse de chaîne Nansen ont l’adresse source étiquetée comme appartenant à Bitfinex. La direction dispose de près de 1,5 milliard de dollars en ETH, une somme bien supérieure aux 45 millions de dollars de la valeur verrouillée totale de DeversiFi, selon les données de DeFiPulse.

La transaction était une interaction de contrat intelligent avec le montant de Tether envoyé à un portefeuille avant de le transmettre au portefeuille de Deversifi. Le mouvement a utilisé le type de transaction EIP-1559 récemment mis en œuvre, qui a été conçu pour rendre les frais Ethereum plus faciles à prévoir.

La transaction a été incluse dans un bloc extrait par un mineur d’Ethereum inconnu, qui fait partie des dix premiers mineurs pour les blocs extraits au cours des sept derniers jours.

Il s’agit peut-être des frais de transaction Ethereum les plus élevés jamais payés en dollars américains. En juin de l’année dernière, nous avons examiné environ trois transactions de réseau qui ont enregistré des frais anormaux et de plusieurs millions de dollars, évalués à l’époque à plus de 5,7 millions de dollars. L’une des transactions a payé des frais de 2,6 millions de dollars pour n’avoir envoyé que 133 dollars d’ETH.

*** Une première version de cet article indiquait que la bourse Bitfinex avait effectué la transaction. La note a été modifiée pour clarifier cette information.

Lecture recommandée

Sources : The Block, CoinDesk, Twitter, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash