Une transaction via le réseau Bitcoin a déplacé plus de 2 000 millions de dollars US en payant une commission de 0,78 $ US

Bien que la raison de la transaction soit inconnue, les analystes soulignent la praticité offerte par Bitcoin lorsqu’il s’agit de déplacer de tels montants à faible coût, de manière presque anonyme et sans le contrôle des banques ou des gouvernements.

Les données publiées par l’explorateur de blocs Blockchain.com révèlent que, le 13 septembre dans l’après-midi, une transaction a été effectuée pour l’équivalent de 2 milliards de dollars US en fonds Bitcoin, pour laquelle une commission de seulement 0 $ US a été payée, 78.

Selon l’explorateur de blocs, la transaction en question associée au Hash e09d4bb6c6b30a10b8168ab1f55dcb9b7fd571270f14beea2dcb5fb8dcac967a, il envisageait l’envoi d’environ 44 598,42 BTC évalués au moment de la publication à plus d’environ 2 078,83 millions USD, et le transfert n’envisageait qu’une commission associée d’environ 0,00001713 BTC, même bien inférieure à celles enregistrées par d’autres opérations de ce même calibre à différents moments.

Une comparaison intéressante

Les médias qui ont rendu compte de cet événement ont souligné l’aspect pratique et économique du transfert d’une grande quantité de fonds en Bitcoin, par opposition au coût élevé du transfert de l’équivalent en monnaie fiduciaire, en plus des contrôles bureaucratiques fastidieux que la transaction entraînerait. impliquer.

À cet égard, le portail d’information Cointelegraph a souligné qu’un transfert de ces proportions via des entités bancaires traditionnelles entraînerait le paiement d’environ 20 millions de dollars US – 60 millions de dollars US uniquement en commissions, ce qui prendrait entre un et quatre jours ouvrables tant qu’il y a aucun inconvénient.fonctionnel.

Ils ajoutent également que le déplacement de telles quantités de capitaux inclurait des contrôles très stricts de la part des gouvernements et des entités bancaires elles-mêmes, précisément pour préciser qu’il s’agit d’opérations illicites qui menacent la sécurité de la nation. Cependant, pour rendre cela possible, ils compromettent la vie privée, l’autonomie et les libertés des propriétaires dudit capital.

L’incertitude présente sur le marché du Bitcoin

Un autre aspect à souligner concernant cette opération est qu’elle intervient à un moment où le prix du Bitcoin et des principaux altcoins est soumis à une grande volatilité.

Selon les informations publiées dans notre section CryptoMarkets, la monnaie numérique est cotée au moment de la publication à environ 46 617 USD par unité, ce qui se traduit par une augmentation de 3,85 % au cours des dernières 24 heures.

Les analystes soulignent l’importance de ce type de mouvement puisque le but pour lequel de tels montants de capitaux ont été déplacés est inconnu. La possibilité reste ouverte de savoir si une partie de cet argent peut aller à un échange, comportant le risque d’une nouvelle baisse précisément en raison de l’augmentation de l’offre par rapport à la demande présente sur les marchés en ce moment.

Concernant la transaction, la seule chose que l’on sait est que les adresses utilisées pour la transaction des fonds n’ont pas beaucoup d’activité sur le réseau, ce qui pourrait impliquer l’utilisation de mécanismes supplémentaires justement pour rendre difficile le suivi des actifs en question.

