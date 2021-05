Une transformation offre un certain espoir pour le stock NAKD

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, détaillant de vêtements intimes et de maillots de bain Groupe de marque nue (NASDAQ:NAKD) fait face à des défis majeurs. Franchement, être actionnaire à long terme des actions de NAKD n’a pas été facile.

Il y a eu des pics de prix sauvages en cours de route. Certains attribueraient cela à la Reddit foule manipulant le prix de l’action à la hausse.

Je ne recommande pas d’acheter des actions NAKD simplement parce que c’est un «stock meme» avec un potentiel de réduction. Je pense qu’il est plus important de se concentrer sur l’entreprise et ses perspectives de croissance.

Et si la croissance ne peut être garantie, une transformation semble en cours. Cela pourrait ouvrir les portes à un profil fiscal amélioré pour ce détaillant de vêtements coquins assiégés.

Je vais généralement me pencher à la hausse sur Naked Brand Group aujourd’hui. Pourtant, je dois d’abord rapporter des nouvelles décourageantes.

Le 29 avril, il a été signalé que l’entreprise avait reçu une lettre du Nasdaq Exchange Département des qualifications d’inscription.

Ce n’était pas une belle lettre. Le cours acheteur minimum de l’action NAKD était tombé en dessous de 1 $ pendant 30 jours ouvrables consécutifs. Cela signifie que le stock n’est pas conforme à la règle d’inscription Nasdaq 5550 (a) (2).

Lorsque cela se produit, l’entreprise a généralement le temps de se conformer à l’exigence de prix de soumission minimal. De plus, le Nasdaq peut accorder une extension.

Actuellement, Naked Brand a jusqu’au 25 octobre pour retrouver sa conformité. L’action NAKD se négocie actuellement pour environ 58 cents.

Donc, les taureaux feraient mieux de bouger bientôt. De toute évidence, ce niveau de 1 $ sera une zone de bataille et les enjeux sont élevés pour les investisseurs de Naked Brand.

Pourtant, au moins, il y a des nouvelles encourageantes alors que l’action NAKD a bondi à la fin avril.

Pourquoi est-ce arrivé? William White, contributeur d’InvestorPlace, était sur l’affaire, rapportant que Naked Brand avait annoncé les résultats préliminaires d’une réunion importante.

Apparemment, les actionnaires se sont réunis pour voter sur la poursuite de sa transformation en entreprise de commerce électronique par Naked Brand. Cela impliquerait la cession de l’activité physique de la société, Bendon.

Certes, Naked Brand n’allait pas très bien et avait besoin d’un changement. Pivoter vers le commerce électronique est probablement une bonne idée.

En outre, le désinvestissement de Bendon permettrait à Naked Brand d’avoir 270 millions de dollars en espèces et aucune dette. C’est un argument assez fort en faveur d’un vote «oui», je dirais.

De toute évidence, l’action de NAKD est apparue ce jour-là alors que les votes préliminaires avaient les actionnaires soutenant la cession de Bendon.

Le PDG de Naked Brand, Justin Davis-Rice, semblait assez confiant que le désinvestissement finirait par recevoir l’approbation totale des actionnaires:

Avec une trésorerie disponible de 270 millions de dollars, un bilan net sans dette et une équipe de direction et un conseil d’administration revigorés, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de mettre en œuvre notre stratégie commerciale pour finalement stimuler la croissance des revenus avec un flux de trésorerie disponible positif.