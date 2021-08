Une travailleuse lettone gagne 10 000 £ après avoir affirmé que sa demande de parler anglais était raciste | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Albina Sokolova a été sanctionnée parce qu’elle a admis avoir parlé dans sa langue maternelle avec d’autres travailleurs d’Europe de l’Est chez le fournisseur de collations aux fruits et noix Humdinger Limited. Ses patrons de l’entreprise basée à Hull ont averti qu’elle ne devrait pas utiliser sa langue maternelle et qu’elle devait parler anglais à ses collègues même si elle ne maîtrisait pas bien la langue.

Mme Sokolova, qui est lettone mais considère également le russe comme une langue maternelle, “s’est appuyée sur sa fille” pour traduire à la maison – mais s’est vu refuser un traducteur lors des réunions avec les patrons.

Mme Sokolova a emmené Humdinger Limited devant un tribunal du travail qui a entendu l’affaire en juin 2021 après avoir été licenciée l’année dernière et a affirmé que sa demande de parler anglais était une forme de discrimination fondée sur la race.

Le tribunal de Hull a appris que Mme Sokolova avait travaillé pour le fournisseur de collations aux fruits et aux noix Humdinger Limited pendant plus de dix ans.

Elle a commencé à travailler en tant qu’opératrice de production dans l’usine de l’entreprise à Hull en 2010, peu de temps après avoir déménagé au Royaume-Uni.

En 2015, l’entreprise a introduit une nouvelle « politique linguistique » qui stipulait que « l’anglais devait être parlé sur le lieu de travail » et que les travailleurs ne pouvaient parler une autre langue que « pendant les pauses de repos et de déjeuner ».

Dans une note aux employés, il a été expliqué qu’un « langage commun » « favoriserait une communication efficace sur le lieu de travail dans l’ensemble de l’entreprise ».

Le tribunal de Hull a entendu Mme Sokolova discuter de la politique lors d’une réunion avec les patrons en février 2017 après qu’une “lettre de préoccupation” a été émise par un superviseur, dans laquelle ils “demandaient des améliorations” dans son anglais.

Deux ans et demi plus tard, Mme Sokolova a demandé un congé pour un « rendez-vous chez le dentiste » en Lettonie qui lui a été refusé car elle avait « épuisé ses vacances » et « ne pouvait pas prendre de congé sans solde ».

Lors des réunions disciplinaires et de règlement des griefs ultérieures, elle « n’a pas répété » la demande mais était parfois accompagnée d’un collègue dont l’anglais n’était « pas du niveau nécessaire ».

Mme Sokolova a ensuite soumis plusieurs griefs à ses employeurs, mais ne s’est « re vu proposer » un interprète avant les réunions tenues peu de temps avant son licenciement en juillet 2020.

Elle a également été sanctionnée pour avoir parlé avec d’autres employés étrangers dans sa langue maternelle – bien qu’aucune plainte récente n’y ait fait allusion, a déclaré le tribunal.

Le tribunal a été informé : “[Mrs Sokolova] suggéré alors qu’aucun travailleur anglais n’était dans le voisinage, aucune objection réelle ne pouvait être faite à l’idée de parler d’autres langues.

“Sans l’utilisation continue de la même langue commune, le passage d’une langue à l’autre risquerait de voir des erreurs involontaires devenir monnaie courante.”

Après des audiences sur plusieurs jours en juin, le jugement rendu le 5 août en faveur de Mme Sokolova a jugé que l’utilisation de « seulement l’anglais » dans les réunions disciplinaires et de griefs n’était « pas justifiée ».

Le tribunal a estimé qu’il était « raisonnablement nécessaire » que la politique linguistique soit mise en œuvre dans l’usine, mais a jugé que les griefs et les réunions disciplinaires nécessitaient une communication « complète et complète ».

Le juge du travail David Jones a déclaré: “Cette affaire a démontré une utilisation erronée des procédures disciplinaires et a injustement ciblé un employé qui avait déposé un grief.

“Ces actions n’étaient pas dans une fourchette raisonnable et acceptable de réponses.

“Pour ces raisons, nous trouvons que le licenciement a été injuste.”