Une trentaine de footballeurs argentins testés positifs au covid-19

01/03/2022 à 20:59 CET

Une trentaine de cas de covid-19 parmi des footballeurs professionnels ont été signalés dans les dernières heures en Argentine, qui traverse la troisième vague de la pandémie avec un nombre record d’infectés, au début de la pré-saison des équipes de première division.

Vélez Sarsfield a non seulement une dizaine de contaminés mais a aussi eu le positif du coach, Mauricio Pellegrino. Aldosivi et Godoy Cruz, avec sept, et Platense, avec six, sont d’autres équipes qui ont eu plusieurs cas de covid-19. Boca Juniors a rapporté cinq points positifs et Racing Club trois points positifs (deux joueurs et un membre du staff technique). Il y avait aussi des footballeurs de Lanús et Newell’s qui ont été infectés.

En plus des cas positifs, plusieurs équipes n’ont pas pu avoir de joueurs isolés en raison d’être en contact étroit avec des personnes infectées. La prochaine saison de la Ligue argentine n’a pas de date de début confirmée, mais elle devrait commencer le premier week-end de février.

L’Argentine, qui traverse sa troisième vague de covid-19, a enregistré un record de cas quotidiens le 30 décembre, lorsque 50 506 infections ont été signalées, et ce dimanche elle a ajouté 20 502 nouveaux cas, portant le nombre total de positifs à 5 694 930. , tandis que les décès sont passés à 117 204.