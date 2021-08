Une très étrange confluence d’événements ⋆ 10z viral

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Le mois d’août a définitivement été un “tournant”, et ces dernières semaines, nous avons eu l’occasion de voir se dérouler des événements incroyablement choquants qui changeront définitivement le cours de l’histoire. En ce moment, l’ouragan Ida est la plus grande histoire dont tout le monde discute. Comme je l’avais prévenu vendredi, Ida a traversé une période “d’intensification rapide” dans le golfe du Mexique avant de débarquer en Louisiane dimanche comme une tempête absolument monstrueuse. Il a frappé la Nouvelle-Orléans exactement 16 ans jour pour jour après l’ouragan Katrina, et beaucoup soulignent que cela semble être une coïncidence vraiment « étrange ».

Lorsque l’ouragan Katrina a touché terre en Louisiane en 2005, c’était une tempête de catégorie 3, mais l’ouragan Ida était en fait une tempête de catégorie 4 lorsqu’il a touché terre près de Port Fourchon…

Les premiers impacts de l’ouragan Ida ont commencé tôt dimanche alors que les bandes extérieures apportaient de fortes pluies sur la côte de la Louisiane tôt dimanche. L’ouragan de catégorie 4, accompagné de vents soutenus de 150 mph, s’est échoué à 11 h 55 HAC près de Port Fourchon, en Louisiane. Ida est devenu le premier ouragan touchant le sol des États-Unis en 2021, et les prévisionnistes d’AccuWeather, s’attendant à des impacts extrêmes pour la côte du Golfe, ont classé Ida à 4 sur l’échelle AccuWeather RealImpact™ pour les ouragans.

Les vents extrêmement violents ont arraché les toits d’innombrables maisons et bâtiments et, dans certains cas, les lignes électriques ont été coupées en deux.

À cette heure, des centaines de milliers de résidents locaux sont sans électricité, et le gouverneur John Bel Edwards dit à la presse qu’Ida pourrait être la tempête la plus puissante à frapper la Louisiane depuis plus de 160 ans…

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré que la tempête pourrait être la plus puissante à frapper l’État depuis plus de 160 ans. L’ouragan Katrina, qui a inondé la majeure partie de la Nouvelle-Orléans, tuant près de 2 000 personnes et causant des dommages estimés à 125 milliards de dollars, a touché terre il y a 16 ans jour pour jour – en tant que tempête de catégorie 3.

D’un point de vue économique, l’une des plus grandes préoccupations est que presque toutes les installations de production de pétrole dans le golfe du Mexique ont été contraintes de fermer temporairement…

Plus de 95% des installations de production de pétrole du golfe du Mexique ont été fermées, ont annoncé dimanche les régulateurs, indiquant que la tempête massive a un impact significatif sur l’approvisionnement énergétique. Six raffineries de la région de la Nouvelle-Orléans – dont PBF, Phillips, Shell, Marathon et deux raffineries de Valero – sont actuellement fermées, a déclaré à CNN Business Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, une société de conseil basée à Houston. « C’est maintenant un jeu d’attente pour évaluer les dommages causés par le vent et les inondations lors du passage de l’ouragan dans la région. »

Inutile de dire que cela est susceptible de provoquer une autre crise de l’offre, et nous sommes déjà avertis de nous attendre à des prix de l’essence nettement plus élevés…

La production fédérale de pétrole offshore du golfe du Mexique représente 17% de la production de pétrole brut du pays et 5% de sa production fédérale de gaz sec offshore, selon l’US Energy Information Administration. Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates à Houston, a déclaré samedi que si les raffineries de la Nouvelle-Orléans étaient directement touchées par une tempête de catégorie 4, les prix du gaz augmenteraient probablement d’environ 10 cents le gallon sur les marchés du sud-est et du centre de l’Atlantique.

Pendant ce temps, la plus grande débâcle de politique étrangère de l’histoire américaine moderne continue de se dérouler en Afghanistan.

La façon dont l’administration Biden a géré cette crise a été tout à fait honteuse et a entraîné la mort de 13 militaires.

Alors que l’ouragan Ida frappait la Louisiane dimanche, Joe Biden et ses sbires supervisaient le transfert des restes de ces militaires…

Dans un silence brisé seulement par les sanglots des familles endeuillées, Joe Biden s’est levé dimanche, la main sur son cœur, pour rendre hommage alors que les restes des militaires américains tués dans l’attentat à la bombe de Kaboul ont été transférés d’un avion cargo militaire C-17 à une rangée de corbillards gris étroitement garés.

Mais Biden s’est impatienté à un moment donné, et des images de l’événement le montrent en fait en train de vérifier sa montre.

Si vous n’avez pas encore vu ce moment choquant, vous pouvez le voir ici.

Pensait-il vraiment que personne ne le remarquerait ?

Plus tard, les journalistes ont voulu poser des questions à Biden sur l’Afghanistan, mais il a brusquement refusé…

“Je ne suis pas censé répondre à des questions, mais allez-y”, a-t-il déclaré en se tournant vers le pool de presse itinérant. « Sur l’Afghanistan… », a déclaré un journaliste avant de lui couper la parole. Il a crié: “Je ne vais pas répondre à l’Afghanistan maintenant.” Le président s’est détourné du pool de presse pour parler au personnel de la FEMA alors que le journaliste continuait de lui demander s’il croyait toujours “qu’il y avait un risque extrême à l’aéroport”.

Cette crise a clairement démontré que notre nouvelle « armée éveillée » est devenue faible et pathétique, et elle est dirigée par des cuivres faibles et pathétiques au Pentagone.

Bien sûr, ces jours-ci, « faible » et « pathétique » sont des mots souvent utilisés pour décrire l’homme qui réside actuellement à la Maison-Blanche.

L’administration Biden a désespérément besoin d’une nouvelle distraction, et il semble que celle-ci soit venue à point nommé.

On nous dit que la variante COVID la plus extrême à ce jour a été identifiée en Afrique du Sud…

Une nouvelle variante du coronavirus, C.1.2, a été détectée en Afrique du Sud et dans un certain nombre d’autres pays, craignant qu’il ne soit plus infectieux et qu’il échappe aux vaccins, selon une nouvelle étude de préimpression de l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles et du Plateforme d’innovation et de séquençage de la recherche KwaZulu-Natal. L’étude est en attente d’examen par les pairs. Les scientifiques ont détecté pour la première fois C.1.2 en mai 2021, constatant qu’il descendait de C.1, ce que les scientifiques ont trouvé surprenant car C.1 avait été détecté pour la dernière fois en janvier. La nouvelle variante a « substantiellement muté » par rapport à C.1 et est plus éloignée du virus d’origine détecté à Wuhan que tout autre variante préoccupante (VOC) ou variante d’intérêt (VOI) détectée jusqu’à présent dans le monde.

Il existe maintenant des dizaines de variantes qui circulent, et chaque nouvelle variante est une menace de provoquer une nouvelle “vague” de cette pandémie.

Avant 2020, je prévenais que ce serait “une chose après l’autre” une fois que nous serions entrés dans la “tempête parfaite” que nous connaissons actuellement, et on nous dit maintenant que les Américains développent une “fatigue en cas de catastrophe” à cause de tous les mauvaises choses qui se sont produites au cours des deux dernières années.

