Une triple matrice arrière de 12MP sur les cartes ?

TL;DR

De nouvelles fuites auraient révélé les spécifications de l’appareil photo du Samsung Galaxy Z Fold 3. Si l’on en croit les détails, le dernier pliable de la société ne verra pas de mises à niveau majeures de l’appareil photo par rapport à son prédécesseur. L’appareil peut également être livré avec 512 Go de stockage.

Les fuites du Samsung Galaxy Z Fold 3 se sont multipliées et rapides récemment. Nous avons vu beaucoup de rendus du pliable avec peu de mentions de spécifications. Maintenant, 91Mobiles et le pronostiqueur Yogesh ont divulgué des détails sur les prétendues spécifications de l’appareil photo et du stockage du téléphone.

Alors que le Galaxy Z Fold 3 peut afficher une matrice de caméras arrière repensée, les changements par rapport au Galaxy Z Fold 2 peuvent n’être que superficiels. Le nouveau pliable contiendrait trois capteurs 12MP, tout comme son prédécesseur.

Mais que fera chacun de ces capteurs ? Si le système de caméra du Galaxy Z Fold 3 est une refonte totale du Fold 2, on peut s’attendre à des tireurs ultra-larges et téléobjectifs. La caméra principale pourrait également contenir OIS et PDAF.

Il est important de noter que si les trois caméras arrière sont dotées de capteurs 12MP, le Galaxy Z Fold 3 ne pourra pas enregistrer de vidéo 8K. Le téléphone aurait besoin d’un capteur d’au moins 33 MP pour y parvenir. Bien que cela ne soit pas un problème pour la plupart des gens, c’est une omission notable pour un produit phare de 2021.

En guise de compensation, les utilisateurs gagneront apparemment une caméra sous-écran de 16 MP située sous l’écran pliable. Ce serait le premier appareil Samsung à disposer d’une caméra sous-écran. Un tireur de 10 MP sera situé à l’avant du téléphone, selon la fuite.

En ce qui concerne les autres détails, le stockage atteindrait 512 Go – une quantité de stockage que Samsung avait déjà proposée sur ses produits phares.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait être lancé aux côtés du Galaxy Z Flip 3 et d’autres appareils Samsung en août.