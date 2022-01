Une troisième ville chinoise est bloquée avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin alors que les cas de COVID-19 se multiplient

Anyang, une ville de 5,5 millions d’habitants dans la province centrale du Henan, a amélioré ses mesures de contrôle de l’épidémie.

Les cas de COVID-19 se sont multipliés en Chine avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin le mois prochain, alors que les autorités ont effectivement mis Anyang en détention, la troisième ville après Xian et Tianjin, confinant plus de 20 millions de personnes chez elles pour arrêter la propagation de la contagion.

Anyang, une ville de 5,5 millions d’habitants dans la province centrale du Henan, a amélioré ses mesures de contrôle de l’épidémie. au cours des derniers jours, ébranlant la politique chinoise de zéro cas de coronavirus. Jusqu’à 84 infections à coronavirus, toutes transmises localement, ont été confirmées à Anyang depuis que le premier cas a été signalé samedi, ont rapporté mardi les médias officiels.

Les autorités de la ville d’Anyang ont déclaré qu’entre lundi minuit et mardi matin, il y avait eu 58 infections locales au COVID-19 nouvellement confirmées. était en cours. L’augmentation des cas a lieu avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui se tiendront du 4 au 20 février.

Il y a un sentiment d’inquiétude parmi les responsables alors que la poussée de cas dans différents endroits surgit, malgré les mesures strictes de contrôle des coronavirus. Pendant ce temps, la Commission nationale de la santé du pays a déclaré mardi que la partie continentale de la Chine avait signalé près de 200 cas dans différents endroits, y compris 110 cas transmis localement. Sur les nouveaux cas locaux, 87 signalés dans le Henan, 13 dans le Shaanxi et 10 à Tianjin, a indiqué la commission, ajoutant que 82 nouveaux cas importés ont été signalés dans 11 régions de niveau provincial. Au total, 3 458 personnes sont en cours de traitement dont 21 étaient dans un état grave, a-t-il déclaré.

Aucun nouveau cas suspect ou décès dus au COVID-19 n’a été signalé, a-t-il déclaré. La Chine a jusqu’à présent signalé 4 636 décès dus au coronavirus depuis son apparition à Wuhan fin 2019. Les premiers cas de la ville d’Anyang seraient liés à la même chaîne de transmission que les cas locaux existants dans la municipalité de Tianjin (nord de la Chine), qui sont confirmés comme étant causés par la variante Omicron, a déclaré le gouvernement de la ville.

Actuellement, tous les supermarchés de la ville ont fermé leurs activités autres que la vente de produits de première nécessité. Les magasins ont été fermés et les services de plats à emporter ont également été suspendus. Deux personnes ont été infectées par Omicron dans le Henan (centre de la Chine), a ajouté l’agence de presse officielle Xinhua.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.