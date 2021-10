Une trottinette enfant est retirée de Decathlon en raison d’une panne qui la rend dangereuse

21/10/2021 à 22:34 CEST

Claudio Torres Rojas

Dans la rue, nombreux sont ceux qui utilisent déjà une trottinette électrique pour se déplacer dans n’importe quelle commune. Cependant, c’est une tendance qui continue à s’accentuer et qui ne vise pas à s’arrêter à court terme. Pour cette raison, de nombreuses entreprises ont décidé de lancer leurs propres trottinettes, électriques ou non, et l’une d’entre elles c’était Décathlon. Mais il a eu un problème avec l’un des modèles qu’il a lancé sur le marché.

Il s’agit de la trottinette Oxelo Learn 500 qui est sur le marché depuis 9 mois, du 24 janvier au 30 septembre, date à laquelle il a été retiré du marché. La raison en est qu’il présentait un défaut de sécurité, à savoir qu’il était possible que le tube de direction du scooter se brise et provoque la rupture du produit, ce qui le rend dangereux pour les plus petits qui apprécient le scooter. Pour plus d’informations, les références des produits concernés correspondent aux numéros 8555206, 8555207 et 8555205.

Désormais, si vous faites partie des personnes concernées et que vous avez acheté un scooter aux dates susmentionnées, vous pouvez appeler le numéro 900 100 903 qui est totalement gratuit. L’échange du scooter contre un nouveau ne présentant pas cette faille de sécurité peut être demandé jusqu’au 14 avril prochain. Vous devez également apporter le scooter défectueux dans n’importe quel magasin physique de la société Decathlon. Une fois sur place, le remboursement correspondant sera reçu.