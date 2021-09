Une trouvaille géniale à 30 $ d’Amazon vous offre 4 prises de courant sans une bande d’alimentation laide

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous n’avions aucune idée de l’enthousiasme des gens pour les solutions de gestion des câbles. Sérieusement, c’est assez fou. Nous avons récemment parlé à nos lecteurs d’un appareil génial appelé le Prise élégante, et ils ont complètement basculé. En fait, des milliers de lecteurs de . Deals ont afflué pour mettre la main sur cet appareil brillant. Les multiprises sont populaires sur Amazon, mais certainement pas aussi populaires. La prise élégante se branche sur n’importe quelle prise murale standard. Ensuite, un seul câble descend jusqu’à une multiprise avec quatre prises ou plus. De cette façon, vous pouvez éliminer tous ces câbles encombrants qui dépassent de votre mur et les cacher derrière un meuble. vous pouvez également faire la même chose sur votre comptoir de cuisine et cacher le câble derrière un appareil.

Le Sleek Socket est génial, mais il n’est pas toujours parfait pour toutes les situations. La bonne nouvelle est que nous avons réussi à trouver une autre excellente solution appelée la SORTIE, et les lecteurs de . Deals voudront certainement le vérifier.

theOUTlet Basic – Rallonge de sortie permanente, 4 prises, inviolable, 15 A, 125 V Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offre Amazon : plus de prises, pas de multiprise

Ce petit gadget sympa se décline en deux modèles différents qui sont tous deux très abordables. TheOUTlet Basic comprend quatre prises de courant à trois broches et, comme son nom l’indique, laSORTIE USB ajoute deux ports d’alimentation USB aux quatre prises de courant standard à trois broches du modèle de base. De cette façon, vous pouvez recharger vos smartphones, tablettes, lecteurs de livres électroniques et autres gadgets.

Les deux modèles ont le même design brillant que vous souhaiterez avoir dans votre maison tout le temps.

Lorsqu’elle est fermée, la SORTIE dispose de deux prises de courant. Il ressemble à n’importe quelle autre prise à trois broches, mais les fiches sont tournées sur le côté. Ensuite, en appuyant rapidement sur un bouton, les prises s’ouvrent pour exposer une autre paire de fiches. Cela signifie que vous pouvez brancher quatre appareils différents sans parasurtenseur. Et vous pouvez le faire dans le même espace qu’une prise ordinaire qui ne peut alimenter que deux choses. Ou, dans le cas de laSORTIE USB, vous obtiendrez six connexions électriques en l’espace de deux.

L’installation de la SORTIE est aussi simple que l’installation de n’importe quelle autre boîte murale duplex. En fait, si vous êtes comme moi, la partie la plus difficile et la plus longue peut être de trouver le bon fusible à éteindre avant de commencer votre installation. Après cela, il suffit de déconnecter l’ancienne prise et de connecter la SORTIE à sa place. C’est ça!

Jetez-y un coup d’œil alors que les deux versions sont à 10 $ de réduction. Pourquoi acheter une moche multiprise sur Amazon alors que la sortie est à 30 $ ?

theOUTlet USB – Extension de sortie permanente, 4 prises + 2 ports USB, inviolable, 15 A,… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir que vous devez garder à l’esprit :

theOUTlet vous offre deux fois plus de prises de courant sans prendre deux fois plus d’espace. bouton, deux prises de courant deviennent quatre !

