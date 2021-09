Une université catholique du Nebraska poursuivie pour refus d’exemption religieuse au vaccin

in

Quatre étudiants poursuivent une université affiliée aux jésuites pour avoir refusé leurs demandes d’exemptions religieuses à sa politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19.

L’Université Creighton, qui a des campus à Omaha, Nebraska et Phoenix, Arizona, fait face à une action en justice des étudiants Lauren Ramaekers, Patrice Quadrel, Sarah Stinsel et “Jane Doe”, qui a été déposée par l’avocat Robert M. Sullivan mercredi dernier devant le tribunal de district. du comté de Douglas, Nebraska.

“De nombreux étudiants et parents sont inquiets qu’une institution religieuse n’autorise pas les exemptions religieuses”, a déclaré Sullivan, selon Catholic World Report. “Les étudiants qui poursuivent Creighton se sont opposés profondément et sincèrement au vaccin sur la base de leurs croyances religieuses.”

Sullivan aurait déposé une plainte après que sa lettre du 2 septembre au président de Creighton, le révérend Daniel S. Hendrickson SJ, demandant un logement pour ses clients soit restée sans réponse.

Le 7 juillet, l’Université Creighton a annoncé que tous les étudiants doivent être vaccinés contre COVID-19 et n’a offert aucune exemption religieuse. Des exemptions temporaires ont été offertes jusqu’à ce que la Food and Drug Administration (FDA) approuve le vaccin Pfizer/BioNTech le 23 août. Les professeurs et le personnel sont « fortement encouragés » à se faire vacciner, mais pas obligatoirement.

Selon la politique, ceux qui refusent de se faire vacciner “peuvent faire l’objet d’une désinscription”.

Ramaekers aurait reçu une lettre du vice-recteur à la vie étudiante lui disant que « l’Université de Creighton vous a communiqué que la documentation de vaccination de votre première dose de vaccin doit être soumise avant le 7 septembre 2021.

“Les dossiers d’éducation et de conformité des étudiants en matière de santé (SHEC) indiquent que vous n’avez pas soumis la documentation requise. Par conséquent, vous enfreignez les normes de conduite de l’Université Creighton”, poursuit la lettre.

Ramaekers, qui devait obtenir son diplôme en décembre, a également été informée qu’elle était bannie du campus et interdite de s’inscrire à de futurs cours.

La poursuite fait valoir qu’en conservant leurs frais de scolarité et autres frais, l’école a rompu le contrat avec les plaignants en les expulsant sur la base d’une politique qu’ils ont mise en œuvre après la première inscription des étudiants.

La poursuite demande au tribunal de « se réinscrire et [reinstate] des plaignants à l’Université de Creighton », et également d’empêcher Creighton « d’interdire au défendeur d’expulser, de désinscrire, de discipliner, d’exercer des représailles ou de restreindre de toute autre manière l’accès de tous les étudiants aux cours, et tout autre service ou privilège accordé aux étudiants de l’Université de Creighton en raison de leur statut vaccinal.

L’Université Creighton n’a pas répondu à une demande de commentaire à temps pour la publication.