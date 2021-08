Une université embauche un centre de justice sociale pour aider son personnel supérieur à adopter «l’infériorité blanche» – RedState ⋆ .

in

Si le plein est l’antidote au vide et la lumière est le remède à l’obscurité, quelle est la solution à la suprématie blanche ?

Les dirigeants de l’Université du Kentucky ont peut-être trouvé une solution.

Tel que rapporté par la Young America’s Foundation, l’U de K a récemment organisé un atelier contre le racisme.

Objectif : focaliser les chefs de service sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

À cette fin, l’école aurait versé 5 000 $ au Center for Healing Racial Trauma.

Depuis le site officiel :

Le Center for Healing Racial Trauma se consacre à l’utilisation d’interventions thérapeutiques fondées sur l’amour, la libération, l’équité et la créativité pour aider les personnes racialement/ethniquement marginalisées à guérir du racisme.

Valeurs fondamentales:

Amour Liberté Créativité Équité

Le Centre est dirigé par Candice Hargons, qui est également professeure adjointe au Royaume-Uni au Département de psychologie de l’éducation, de l’école et du conseil.

L’incursion de cinq grands comprenait un «atelier d’introduction» de quatre heures plus un «atelier intermédiaire» de deux heures, totalisant initialement 8 000 $ et 2 000 $, respectivement.

Heureusement pour l’école, il a bénéficié d’une réduction de 50 %.

Le séminaire – « Cultiver un état d’esprit antiraciste pour les administrateurs universitaires » – a demandé aux participants d’écrire leur « métrique choisie pour l’antiracisme », les mesures qu’ils ont déjà prises et à qui ils choisissent de rendre des comptes.

Selon des documents obtenus par YAF, Eric N. Monday, vice-président exécutif des finances et de l’administration du Royaume-Uni, a choisi comme indicateur « augmenter le nombre d’employés H/F du BIPOC ».

Son objectif déclaré : ils devraient toucher une « compensation de 50 000 $ ou plus ».

Aditionellement:

“[I’ve] créé un fonds de recrutement BIPOC de 250 000 $ par an pour [the] les deux prochaines années.

Un autre administrateur a juré : « J’ajouterai également un élément de diversité, d’équité et d’inclusion dans toutes les évaluations du mérite des professeurs. »

La partie la plus frappante de l’atelier était peut-être la façon dont il proposait de contrer le privilège blanc.

Le Centre a exhorté les meilleurs professeurs ainsi :

REMPLACER LA SUPRÉMATIE BLANCHE Avec le langage complexe d’infériorité blanc plus précis et savoir qu’il organise la plupart des systèmes aux États-Unis.

La doyenne du Collège de droit J. David Rosenberg, Mary Davis, a admis qu’il était « vraiment difficile » de « forcer [herself] accepter l’infériorité blanche.

Vraisemblablement, elle aura beaucoup de temps pour s’entraîner.

De retour à Candice, YAF a contacté le Royaume-Uni concernant l’éthique de l’embauche d’une entreprise privée d’un membre du corps professoral.

L’université a refusé de commenter, mais son raisonnement pourrait être lié à un CV impressionnant.

En plus de ses crédits susmentionnés, Candice dirige l’équipe de recherche RISE^2.

DrCandiceNicole.com présente les prouesses humaines du groupe :

La nouvelle équipe de recherche RISE^2 a un double objectif. Nous étudions les relations, l’intimité, + l’enrichissement sexuel et la race, l’intersectionnalité, + l’engagement pour la justice sociale. Cette année, nous avons quelques projets en cours : La grande étude sur le sexe Black Lives Metta : Guérir un traumatisme racial par la méditation Comment aimer un humain

L’écrivain accompli a également été publié par l’American Psychological Association.

Essais passés :

Assez impressionnant.

Et maintenant, grâce au Candice’s Center, au centre de l’Université du Kentucky, plus de diversité, d’équité et d’inclusion peuvent abonder.

En outre responsable de la mise à niveau: justice sociale, antiracisme et – peut-être surtout – infériorité blanche.

-ALEX

