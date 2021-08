Une université suisse bat le record du plus long nombre Pi

19/08/2021 à 19:04 CEST

La plupart des gens connaissent la valeur de Pi en tant que 3.1416, mais elle est devenue de plus en plus longue au fil des ans à mesure que les chercheurs ils essaient de trouver leur calcul le plus précis. Une équipe de l’Université des sciences appliquées des Grisons en Suisse affirme maintenant qu’elle a battu le record du monde informatique pour la constante mathématique – elle a déclaré avoir calculé 62 800 milliards de chiffres de Pi. Le détenteur actuel du record, Timothy Mullican, a calculé jusqu’à 50 000 milliards de chiffres et a été reconnu pour son travail l’année dernière.

Selon l’université suisse, Il a fallu 108 jours et 9 heures à son équipe pour calculer la nouvelle valeur. C’est 3,5 fois plus rapide que les efforts de Mullican et près du double du record établi par Google en 2019.. Il y a quelques années, Emma Haruka Iwao et ses collègues ont utilisé la puissance de 25 machines virtuelles Google Cloud pour calculer 31 415 926 535 897 chiffres de Pi en 121 jours.

L’équipe suisse, comme elle l’explique d’Engadget, a utilisé une plate-forme alimentée par deux processeurs AMD Epyc 7542 32 cœurs avec 1 To de RAM et un programme appelé y-Cruncher. Sa configuration avait 38 disques durs avec 16 To d’espace de stockage chacun, dont 34 ont été utilisés pour le processus, tandis que quatre ont été utilisés pour stocker la nouvelle valeur de Pi. L’équipe n’a pas utilisé le SSD, même si sa vitesse aurait accéléré le processus, car le grand nombre de cycles d’écriture requis pour calculer Pi aurait entraîné usure élevée des SSD, qui ne sont pas bon marché. Cela n’aurait pas fonctionné, car l’université voulait démontrer qu’un calcul extrêmement gourmand en mémoire est possible avec un budget et des ressources limités.