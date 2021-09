Une usine d’extraction de bitcoins non approuvée forcée de fermer boutique Crypto new media

Source : Link Global Technologies / Twitter

Les plaintes de bruit des résidents d’une communauté immobilière aisée de la province canadienne de l’Alberta ont conduit à une enquête de plusieurs mois qui a permis de découvrir une opération minière de Bitcoin (BTC) qui avait été mise en place sans approbation – et doit maintenant fermer.

basé à Vancouver Lien mondial est le nom de la société qui a établi l’opération, a rapporté CBC. La commission des services publics de l’Alberta lui a ordonné de fermer deux usines jusqu’à ce qu’elle présente la preuve qu’elles sont autorisées à fonctionner, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles aient prouvé qu’elles ont obtenu l’autorisation en vertu de la loi albertaine sur la protection de l’environnement ou qu’une autorisation de confirmation n’est pas requise.

Cependant, Link Global a fait valoir que cela coûterait aux habitants leurs emplois et mettrait à nouveau en veilleuse les infrastructures pétrolières et gazières dans lesquelles elle opère.

L’enquête qui a conduit à la découverte de la ferme minière a commencé avec les plaintes des résidents insomniaques d’un petit quartier situé à moins d’un kilomètre. Ces personnes ont déclaré qu’elles n’avaient pas été consultées avant la mise en place de l’installation.

Outre les voisins, le comté ou le Commission des services publics de l’Alberta (AUC) n’ont pas été notifiés non plus – par conséquent, ce dernier n’a pas pu donner son approbation, ni s’assurer que l’entreprise remplissait les conditions pertinentes, telles que produire de l’électricité uniquement pour son propre usage et prouver que la centrale n’a pas d’effets néfastes sur les personnes ou les environnement.

À ce moment-là, l’usine fonctionnait à pleine capacité, les travaux ayant commencé en août 2020. Link Global avait installé quatre générateurs de gaz de 1,25 MW sur le site, selon l’article, tirant l’énergie d’un puits de gaz naturel dormant. propriété d’une entreprise basée à Calgary MAGA Énergie.

En juin de cette année, l’entreprise a finalement admis qu’elle n’avait pas informé ni consulté les parties prenantes locales, déclarant qu’elle n’était « pas au courant des exigences légales et réglementaires ».

L’Alberta compte près de 200 000 puits de pétrole et de gaz dormants ou abandonnés, souvent parce qu’ils ne sont plus économiquement viables, et malgré les préoccupations environnementales soulevées par l’exploitation minière de Bitcoin, Stephen Jenkins, PDG de Link Global, a déclaré que l’opération peut offrir un avantage environnemental car c’est « utilisation de l’énergie sous-utilisée ou inutilisée » et « rééquipement et réaffectation de l’infrastructure existante ».

La société a déclaré que pour chaque 10 MW de puissance, elle peut générer environ 1,2 BTC par jour. Mais s’il ne parvient pas à trouver une solution avec l’AUC, Jenkins a déclaré qu’il déplacerait l’opération vers un autre site en Alberta, en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique.

L’ordre de fermeture est cependant venu, et la société devra également payer une amende de 50 000 à 75 000 CAD (39 600 à 59 500 USD), réduite jusqu’à 50 % parce que Link Global a admis avoir enfreint les règles.

L’entreprise prévoit soumettre des documents prouvant que son usine de Kirkwall, en Alberta, respecte les exigences provinciales en matière d’émissions pour assurer son fonctionnement.

____

Apprendre encore plus:

– Regardez: la police espagnole démantèle une « ferme » soupçonnée d’exploitation de crypto-monnaies de 111 plates-formes

– Un employé a trouvé Mining Ethereum sous le premier opéra de Séoul

– Un mineur russe se fait voler ses cartes vidéo – Par un voisin de balcon

– 8 applications de crypto-mining exposées comme des faux – et 120 autres sont toujours en activité

– Un examen plus approfondi de l’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin

– « Un code rouge pour l’humanité » et un rappel pour les mineurs de Bitcoin