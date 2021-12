Une usine d’iPhone en Inde est fermée avec 250 personnes intoxiquées après avoir trouvé des rats, de la nourriture avec des vers et des toilettes sans eau courante | La technologie

Apple revient dans l’actualité pour les conditions de travail des usines qui assemblent leurs produits. Comment atteindre cette situation ?

Vous pouvez être très fier de ce produit de luxe appelé iPhone 13 (Review) que vous avez reçu à Noël. Mais il aurait pu être monté par une femme indienne qui dort parmi les rats, mange de la nourriture avec des vers et utilise les toilettes sans eau courante.

C’est la face cachée de la technologie et un problème scandaleux qu’ils ne connaissent pas ou ne font pas assez pour résoudre.

Tel que rapporté par . via ., Apple a ordonné à Foxconn de fermer l’usine d’iPhone à Chennai, en Inde, après une émeute parce que 259 femmes ont subi une intoxication alimentaire, et plus de 100 ont dû être hospitalisés.

Des recherches ultérieures ont montré que les femmes qui assemblaient les iPhones dans l’usine ils vivaient dans des refuges fournis par l’entreprise, entassés avec jusqu’à 30 personnes dormant dans la même maison.

Les femmes dormaient par terre. Des rats ont été trouvés dans les cuisines, ainsi que dans de la nourriture contenant des vers et des toilettes sans eau courante.

Certains travailleurs ont avoué que tous ceux qui y vivent ont un problème de santé– Des maux de dos aux allergies cutanées et aux problèmes d’estomac liés à la nourriture.

Foxconn a été accusé par les syndicats d’embaucher des jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans des zones rurales parce qu’elles sont moins susceptibles de manifester. L’usine fermée de Chennai compte 17 000 travailleurs.

C’est pourquoi la révolte qui a eu lieu la semaine dernière est considérée comme exceptionnelle en Inde. Bien qu’il y ait eu des intoxications alimentaires presque tous les jours, selon les travailleurs, à la mi-décembre, il y avait eu 259 femmes intoxiquées, et plus de 100 ont dû être hospitalisés.

Cela a conduit à une manifestation qui a pris fin avec la fermeture temporaire de l’usine d’iPhone, géré par Foxconn.

L’entreprise taïwanaise a assuré qu’elle restructurerait les dirigeants locaux de l’usine.

Mais tous les yeux sont à nouveau rivés sur Apple. La société Apple réalise Inspections périodiques dans des usines, elle passe des contrats pour fabriquer des iPhones en Chine, en Inde et dans d’autres pays.

Mais il est évident que ces inspections ne sont pas efficaces s’ils ne découvrent pas des irrégularités aussi graves que celle-ci.

L’entreprise la plus riche du monde ne peut pas permettre à ses produits d’atteindre le marché au prix de la souffrance et de l’humiliation des ouvriers qui assemblent ou fabriquent leurs composants.

Les années passent et cela nous attriste de continuer à écrire des nouvelles comme celle-ci. Jusqu’à quand?