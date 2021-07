Ezra Klein, fondateur du site d’explication de l’actualité de gauche Vox et désormais chroniqueur d’opinion de premier plan du New York Times avec son propre podcast du Times, a reçu plus de 2 000 mots pour cautionner le bombardement d’oléoducs par des écologistes radicaux. Il semble étrange que nous laissions simplement le monde brûler »

La nouvelle pièce de Klein, inspirée d’un livre éco-terroriste d’Andrew Malm avec le titre non trop subtil How to Blow Up a Pipeline, est méprisable, non seulement pour l’étreinte désinvolte de radicalité violente et de ruine économique, mais aussi pour l’hypocrisie, étant donné l’avertissement hystérique qu’un éditorial du sénateur Tom Cotton qui préconisait le déploiement de l’armée pour réprimer les émeutes de l’été 2020 mettait en quelque sorte le personnel noir du Times en danger. Le rédacteur en chef d’opinion James Bennett a été expulsé pour avoir publié cet article.

Klein est, à tout le moins, dédaigneux des méfaits de faire exploser des oléoducs et des yachts et de faire sortir les gens de leurs voitures énergivores. Est-ce que des personnes tuées dans de tels déchaînements terroristes seraient considérées comme de simples dommages collatéraux dans la guerre pour la Terre Mère ? Klein évite la question.

J’ai passé le week-end à lire un livre avec lequel je n’étais pas tout à fait à l’aise d’être vu en public. « Comment faire exploser un pipeline » d’Andreas Malm ne porte que légèrement son nom. Vous ne trouverez nulle part à l’intérieur des instructions sur le sabotage des infrastructures énergétiques. Un titre plus vrai serait « Pourquoi faire exploser un pipeline ». Sur ce point, le cas de Malm est simple : parce que rien d’autre n’a fonctionné. …. “Voici ce que ce mouvement de millions devrait faire, pour commencer”, écrit Malm. « Annoncer et appliquer l’interdiction. Endommagez et détruisez les nouveaux appareils émettant du CO2. Mettez-les hors d’usage, ramassez-les, démolissez-les, brûlez-les, faites-les exploser. Que les capitalistes qui continuent d’investir dans l’incendie sachent que leurs propriétés seront saccagées. » La question au cœur du livre de Malm est de savoir pourquoi cela ne se produit pas déjà. « Si nous étions gouvernés par la raison, nous serions sur les barricades aujourd’hui, traînant les conducteurs des Range Rover et des Nissan Patrol hors de leurs sièges., occupant et fermant les centrales électriques au charbon, faisant irruption lors du retrait des Blair de la réalité à la Barbade et exigeant un renversement de la vie économique aussi dramatique que celui que nous avons subi lorsque nous sommes entrés en guerre avec Hitler », dit-il. …. Quant à savoir si faire exploser des pipelines fonctionnerait ici, et maintenant, Malm est moins convaincant. Le résultat le plus probable est que quelques dizaines de militants du climat seraient emprisonnés pendant des années (comme certains l’ont déjà été) et qu’une vague de lois criminalisant même les manifestations pacifiques balaierait la nation. Il n’a pas de réponses pour ceux qui craignent les conséquences politiques probables : un contrecoup immédiat qui balaie les ennemis de l’action climatique au pouvoir, éliminant même les fragiles espoirs de progrès politique.

Klein semble apaisé que Malm puisse se contenter de faire exploser simplement les yachts des riches (avec peut-être les riches à l’intérieur ?).

Ailleurs dans le livre, Malm est fermement opposé aux tactiques qui pourraient signaler le mépris ou l’hostilité de la classe ouvrière. Mais la conséquence d’une vague de bombardements visant à anéantir les infrastructures énergétiques serait d’augmenter immédiatement le prix de l’énergie, partout dans le monde, et les charges retomberaient le plus lourdement sur les pauvres. Malm essaie parfois de résoudre cette tension, suggérant que les cibles pourraient peut-être être les yachts des super-riches, mais en général, il parle de pipelines, et les pipelines transportent les carburants pour les Nissans d’occasion et les ferries vieillissants, pas seulement les jets Gulfstream.

L’opposition de Klein aux bombardements semble purement utilitaire ; s’il pensait qu’ils profiteraient à la cause, serait-il tout à fait en leur faveur ?

L’étreinte de l’éco-terrorisme réduit l’horreur supposée du journal (et l’indignation de Klein lui-même) face à la violente prise d’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier à une posture partisane commode.